Дзидзьо якобы стал отцом двойни: откуда взялись слухи (фото)

В сети появились слухи о рождении двойни у Дзидзьо, однако певица Ольга Цибульская заявила, что ничего об этом не знает и попросила обращаться с подобными вопросами непосредственно к Михаилу Хоме.

В социальных сетях активно обсуждаются предположения о том, что украинский певец Дзидзьо (Михаил Хома) недавно стал отцом двоих детей. Сам артист избегает разговоров о частной жизни на публике, поэтому поклонники ищут подтверждения у его окружения.

На просьбу прокомментировать ситуацию Ольга Цибульская, кума исполнителя, рассказала проекту "Наедине с Гламуром", что не имеет никаких сведений о пополнении в семье коллеги.

Цибульская о Дзидзьо

"Ничего не знаю, надо у Михаила спрашивать. Знает один Бог и Дзидзьо. Больше никто. У меня есть привычка не лезть в личную жизнь мужчин, которых я люблю", — объяснила Цибульская свою позицию.

Певица Оля Цибульская Фото: Instagram

Стоит отметить, что версию об изменениях в личной жизни Дзидзьо озвучивал телеведущий Тимур Мирошниченко в одном из эфиров программы ЖВЛ. По его словам, существуют сведения о том, что сердце артиста уже занято, а сам он воспитывает детей.

"О его личной жизни до сих пор ничего неизвестно, только ходят слухи, что он уже несколько лет женат и имеет детей. Опять же, по некоторым слухам, у него родилась двойня", — заявлял Мирошниченко.

Реакция бывшей жены

В то же время экс-супруга Дзидзьо, исполнительница SLAVIA (Ярослава Притула), предоставляла противоположную информацию о личной жизни бывшего партнера. По ее словам, артист до сих пор остается одиноким.

SLAVIA со своим новым мужем и ребенком Фото: Instagram

"Сейчас, насколько я понимаю, у него нет женщины. Мы общаемся и он мне рассказывал, что к нему прибилась кошка. Говорил, какая она красивая, фотку сделал. А я спрашиваю, есть ли у него хозяйка в доме. Он говорит: "Ну разберусь, разберусь". Я так понимаю, что нет", — делилась певица.

