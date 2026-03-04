Каменских похвасталась авто за 1 млн долларов: оказалось, это не ее (видео)

Украинская певица Настя Каменских, которая живет во время войны за границей, показала своим подписчикам Rolls Roys необычного голубого цвета.

На своей странице в Instagram жена Потапа выложила видео, где сначала показывает ключи от машины, а потом уже — сам автомобиль.

Каменских похвасталась дорогим авто

Фанаты принялись поздравлять кумира с дорогой покупкой, но, судя по всему, машина лишь арендованная. Ведь NK отметила два аккаунта, которые занимаются арендой элитных авто в Майами.

"Без комментариев", — написала Каменских.

Настя Каменских

"Просто арендует машину в Exotic car rental (обычная рекламная интеграция). Настя хотела бы жить роскошно и покупать все только люксовое, но судьба складывается так, что с деньгами у Потапа и NK не все так люксово, как они пытаются это продать аудитории", — отметили в Telegram-канале блогера-сплетника Богдана Беспалова.

