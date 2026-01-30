Каменских заговорила о конце любви: "Наконец-то начинаешь слышать себя" (видео)

Украинская певица Настя Каменских, которая уже длительное время живет за границей, поделилась мыслями о любви, которая не всегда имеет счастливый финал, чем подогрела слухи о проблемах в браке с Потапом.

Артистка опубликовала в Instagram видео, снятое на улицах ночного города, на котором позировала в красном мини-платье и туфлях на каблуках.

Каменских намекнула на проблемы в отношениях с Потапом

Звезда сцены призналась, что ее публичный образ сильно отличается от реальной жизни. По словам Насти, что за ее гламурными образами скрывается другая женщина — очень эмоциональная, чувствительная и сильная.

"Иногда мысли звучат громче каблуков в пустом городе — особенно тогда, когда ты наконец начинаешь слышать себя", — написала жена Потапа.

NK добавила, что ей интересно, кем люди являются, когда на них никто не смотрит.

Более того, Настя Каменских затронула тему любви, заинтриговав словами, что она не всегда завершается хепи-эндом.

"Это мой маленький сериал о большой жизни. О любви, которая не всегда имеет счастливый конец; о силе просыпаться, когда не хочется; о смелости быть собой", — написала певица, которая практически полностью отказалась от украинского языка, используя английский, испанский и русский.

Настя Каменских

Настя Каменских и Потап

Пара поженилась в 2019 году без публичного анонса, что стало сюрпризом для фанатов. Общих детей у Насти и Потапа нет. И продюсер, и его вторая жена официально постоянно говорят, что у них все хорошо. Впрочем, поклонники последние годы подозревают их в разрыве, ведь они практически не появляются вместе на публике.

А в интервью российскому журналисту Юрию Дудю рэпер заявлял, что у них с Каменских все хорошо. Более того, музыкант хотел бы еще несколько раз стать отцом.

Настя Каменских и Потап Фото: Instagram @realpotap

