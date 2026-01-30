Каменських заговорила про кінець кохання: "Нарешті починаєш чути себе" (відео)

Українська співачка Настя Каменських, яка вже тривалий час живе за кордоном, поділилася думками про кохання, яке не завжди має щасливий фінал, чим підігріла чутки про проблеми у шлюбі з Потапом.

Артистка опублікувала в Instagram відео, зняте на вулицях нічного міста, на якому позувала в червоній мінісукні та туфлях на підборах.

Каменських натякнула на проблеми у стосунках з Потапом

Зірка сцени зізналася, що її публічний образ сильно відрізняється від реального життя. За словами Насті, що за її гламурними образами ховається інша жінка — дуже емоційна, чутлива і сильна.

"Іноді думки звучать голосніше за підбори в порожньому місті — особливо тоді, коли ти нарешті починаєш чути себе", — написала дружина Потапа.

NK додала, що їй цікаво, ким люди є, коли на них ніхто не дивиться.

Ба більше, Настя Каменських торкнулася теми кохання, заінтригувавши словами, що воно не завжди завершується гепі-ендом.

"Це мій маленький серіал про велике життя. Про кохання, яке не завжди має щасливий кінець; про силу прокидатися, коли не хочеться; про сміливість бути собою", — написала співачка, яка практично повністю відмовилася від української мови, використовуючи англійську, іспанську та російську.

Настя Каменських

Настя Каменських та Потап

Пара одружилася у 2019 році без публічного анонсу, що стало сюрпризом для фанатів. Спільних дітей у Насті та Потапа немає. І продюсер, і його друга дружина офіційно постійно кажуть, що в них усе добре. Втім, шанувальники останні роки підозрюють їх у розриві, адже вони практично не зʼявляються разом на публіці.

А в інтервʼю російському журналісту Юрію Дудю репер заявляв, що в них з Каменських усе добре. Ба більше, музикант хотів би ще кілька разів стати батьком.

Настя Каменських та Потап Фото: Instagram @realpotap

