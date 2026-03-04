Каменських похизувалась авто за 1 млн доларів: виявилось, це не її (відео)
Українська співачка Настя Каменських, яка живе під час війни за кордоном, показала своїм підписникам Rolls Roys незвичайного блакитного кольору.
На своїй сторінці в Instagram дружина Потапа виклала відео, де спочатку показує ключі від машини, а потім вже — сам автомобіль.
Каменських похизувалася дорогим авто
Фанати почали вітати кумира з дорогою покупкою, але, судячи з усього, машина лише орендована. Адже NK позначила два акаунти, які займаються орендою елітних авто в Маямі.
"Без коментарів", — написала Каменських.
"Просто орендує автівку в Exotic car rental (звичайна рекламна інтеграція). Настя хотіла би жити розкішно і купувати все тільки люксове, але доля складась так, що з грошима в Потапа та NK не все так люксово, як вони намагаються це продати аудиторії", — зазначили в Telegram-каналі блогера-пліткаря Богдана Беспалова.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Настя Каменських, яка вже тривалий час живе за кордоном, поділилася думками про кохання, яке не завжди має щасливий фінал.
- Потап вийшов на звʼязок після того, як його дружина повідомила про госпіталізацію після тривалого голодування.
Крім того, співпрацю NK з ювелірним брендом "Золотий вік" довелось розірвати через її російськомовні виступи за кордоном.