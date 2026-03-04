Підтримайте нас RU
Каменських похизувалась авто за 1 млн доларів: виявилось, це не її (відео)

Настя Каменських похизувалася автівкою за мільйон доларів
Настя Каменських | Фото: Instagram

Українська співачка Настя Каменських, яка живе під час війни за кордоном, показала своїм підписникам Rolls Roys незвичайного блакитного кольору.

На своїй сторінці в Instagram дружина Потапа виклала відео, де спочатку показує ключі від машини, а потім вже — сам автомобіль.

Каменських похизувалася дорогим авто

Фанати почали вітати кумира з дорогою покупкою, але, судячи з усього, машина лише орендована. Адже NK позначила два акаунти, які займаються орендою елітних авто в Маямі.

"Без коментарів", — написала Каменських.

Настя Каменських

"Просто орендує автівку в Exotic car rental (звичайна рекламна інтеграція). Настя хотіла би жити розкішно і купувати все тільки люксове, але доля складась так, що з грошима в Потапа та NK не все так люксово, як вони намагаються це продати аудиторії", — зазначили в Telegram-каналі блогера-пліткаря Богдана Беспалова.

Крім того, співпрацю NK з ювелірним брендом "Золотий вік" довелось розірвати через її російськомовні виступи за кордоном.