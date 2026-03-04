Каменських похизувалась авто за 1 млн доларів: виявилось, це не її (відео)

Українська співачка Настя Каменських, яка живе під час війни за кордоном, показала своїм підписникам Rolls Roys незвичайного блакитного кольору.

На своїй сторінці в Instagram дружина Потапа виклала відео, де спочатку показує ключі від машини, а потім вже — сам автомобіль.

Каменських похизувалася дорогим авто

Фанати почали вітати кумира з дорогою покупкою, але, судячи з усього, машина лише орендована. Адже NK позначила два акаунти, які займаються орендою елітних авто в Маямі.

"Без коментарів", — написала Каменських.

Настя Каменських

"Просто орендує автівку в Exotic car rental (звичайна рекламна інтеграція). Настя хотіла би жити розкішно і купувати все тільки люксове, але доля складась так, що з грошима в Потапа та NK не все так люксово, як вони намагаються це продати аудиторії", — зазначили в Telegram-каналі блогера-пліткаря Богдана Беспалова.

Відео дня

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Настя Каменських, яка вже тривалий час живе за кордоном, поділилася думками про кохання, яке не завжди має щасливий фінал.

Потап вийшов на звʼязок після того, як його дружина повідомила про госпіталізацію після тривалого голодування.

Крім того, співпрацю NK з ювелірним брендом "Золотий вік" довелось розірвати через її російськомовні виступи за кордоном.