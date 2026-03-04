Бекхэмы поздравили своего сына, который заблокировал их в соцсетях (фото)

Британский бывший футболист Дэвид Бекхэм и его жена Виктория после обвинений первенца Бруклина и его отказа общаться с родителями обратились к нему.

Бруклин 4-го марта празднует свой 27-й день рождения. Несмотря на вражду, звездные родители не сдержались от публичного поздравления.

Бекхэмы обратились к сыну Бруклину

Дэвид опубликовал в Instagram архивные фото с именинником. На одном кадре были изображены Дэвид, Виктория и еще совсем маленький Бруклин в бассейне. Как отметил футболист, они любят Бруклина, несмотря на все.

"Сегодня 27. С днем рождения! Мы любим тебя", — написал Дэвид Бекхэм.

Дэвид Бекхэм с сыном Фото: Instagram

Виктория Бекхэм с сыном Фото: Instagram

Бекхэмы с сыном Фото: Instagram

Ссора Бруклина Бекхэма с семьей

Первенец Бекхэмов недавно подробно рассказал о нескольких инцидентах с его свадьбы 2022 года, которые вызвали еще больший раскол в семье, в частности, когда его мать, Викторию Бекхэм, пригласил на сцену певец Марк Энтони вместо Николы для первого танца.

В частности, именинник заявил, что у него "не было другого выбора", кроме как решить свою вражду с родителями.

"Я не хочу мириться со своей семьей. Всю мою жизнь мои родители контролировали нарративы в прессе о нашей семье", — писал он.

Бруклин говорил: "Недавно я собственными глазами видел, на что они готовы зайти, чтобы распространять бесчисленную ложь в СМИ, в основном за счет невинных людей, чтобы сохранить собственный образ".

В частности, стало известно, что Виктория Бекхэм якобы настраивала сына против его жены.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ребекка Лус, которая прямо утверждала о романе с Дэвидом Бекхэмом в 2004 году, высказалась относительно звездной семьи после комментариев их старшего сына Бруклина.

Бывшая любовница Дэвида стала частью команды Бруклина на фоне его ссоры с родителями.

Кроме того, Виктория и Дэвид Бекхэмы готовы загладить отношения со своим старшим сыном, Бруклином Бекхэмом, с которым они поссорились, но не с его женой Николой Пельтц.