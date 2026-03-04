Бекхеми привітали свого сина, який заблокував їх в соцмережах (фото)

Британський колишній футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія після звинувачень первістка Брукліна та його відмови спілкуватися з батьками звернулися до нього.

Бруклін 4-го березня святкує свій 27-й день народження. Попри ворожнечу, зіркові батьки не стрималися від публічного привітання.

Бекхеми звернулися до сина Брукліна

Девід опублікував в Instagram архівні фото з іменинником. На одному кадрі були зображені Девід, Вікторія та ще зовсім маленький Бруклін у басейні. Як зазначив футболіст, вони люблять Брукліна, попри все.

"Сьогодні 27. З днем народження! Ми любимо тебе", — написав Девід Бекхем.

Девід Бекхем із сином Фото: Instagram

Вікторія Бекхем із сином Фото: Instagram

Бекхеми із сином Фото: Instagram

Сварка Брукліна Бекхема з родиною

Первісток Бекхемів нещодавно детально розповів про кілька інцидентів з його весілля 2022 року, які спричинили ще більший розкол у родині, зокрема, коли його матір, Вікторію Бекхем, запросив на сцену співак Марк Ентоні замість Ніколи для першого танцю.

Відео дня

Зокрема, іменинник заявив, бо в нього "не було іншого вибору", окрім як вирішити свою ворожнечу з батьками.

"Я не хочу миритися зі своєю родиною. Усе моє життя мої батьки контролювали наративи в пресі про нашу родину", — писав він.

Бруклін казав: "Нещодавно я на власні очі бачив, на що вони готові зайти, щоб поширювати незліченну брехню в ЗМІ, здебільшого за рахунок невинних людей, аби зберегти власний образ".

Зокрема, стало відомо, що Вікторія Бекхем начебто налаштовувала сина проти його дружини.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ребекка Лус, яка прямо стверджувала про роман з Девідом Бекхемом у 2004 році, висловилася щодо зіркової родини після коментарів їхнього старшого сина Брукліна.

Колишня коханка Девіда стала частиною команди Брукліна на фоні його сварки з батьками.

Крім того, Вікторія та Девід Бекхеми готові загладити стосунки зі своїм старшим сином, Брукліном Бекхемом, з яким вони посварилися, але не з його дружиною Ніколою Пельтц.