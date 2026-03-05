Беременная сделала фото в океане, а потом произошло нечто непостижимое

Николь Айзекс, которая за несколько месяцев до того, как узнала о своей беременности, забронировала фотосессию на берегу океана Французской Полинезии, — получила незабываемый сюрприз.

Николь уже в шестой раз подряд поехала на остров Муреа во время сезона миграции горбатых китов. Она каждый год планирует свои поездки так, чтобы увидеть, как эти подводные гиганты приплывают из холодных вод в теплые воды региона, чтобы размножаться и выкармливать своих детенышей. Обычно это происходит между июлем и ноябрем.

День на воде

В своем видео, опубликованном в Instagram (@nicoleisaacs), Айзекс на пятом месяце беременности поделилась подробностями о том невероятном дне, проведенном на воде. По ее словам, все начиналось с ужасных погодных условий: штормов и волн. Женщина вспоминает, что это была худшая погода, которую она когда-либо видела на Муреа, но она оставалась терпеливой.

Николь Айзекс плавает в океане с китами

Примерно через 30 минут после погружения в воду к ней приблизился детеныш горбатого кита. Этот момент путешественница назвала "сюрреалистическим".

Невероятная сцена

Молодая мать поделилась фото и видео в Instagram, тем самым оставив зрителей безмолвными. На кадрах запечатлена впечатляющая сцена: Айзекс плавает у освещенной солнцем поверхности океана, а горбатый кит поднимается вертикально из глубины, протягивая к ней свой плавник.

Николь Айзекс сделала фото с китом Фото: Instagram

"Находиться в воде с этими мистическими существами, нося в себе новую жизнь, было невероятно символично. Это символизировало преобразование, женственность, защиту и непрерывность", — добавляет она.

Несмотря на все, женщина считаю, что ее удача была неслучайной.

"Такие встречи никогда не гарантированы — на самом деле они редкие, поэтому терпение — это все... Я думаю, что такие моменты напоминают нам, насколько мощной может быть природа во время самых переломных периодов", — резюмирует Николь.

