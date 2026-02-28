Украинская бабушка из села впервые на борту самолета — ее реакция разрывает интернет

Украинская модель Ольга Пилипенко рассказала о путешествии своей бабушки. Пенсионерка из села отправилась на египетский курорт, совершив авиаперелет в Молдове.

Ольга сняла короткое видео, где описала первый перелет своей бабушки на пассажирском самолете Boeing 737. По ее словам, увлекательное путешествие запомнятся на всю жизнь. Семья отправилась из Украины в Молдову поездом, а затем села на самолет в Египет. Соответствующее видео модель опубликовала в своих социальных сетях.

Бабушка впервые в самолете

"Бабушка сказала, что взлетать было совсем не страшно. Мой папа ее уверял, что это страшно и что все при взлете рыгают. Поэтому бабушка была даже немножко разочарована, что все не так экстремально в самолете", — делится Пилипенко.

В частности, она показала момент, которого бабушка ждала "всю жизнь". Перед взлетом взволнованная пенсионерка в платочке перекрестилась, чтобы путешествие прошло хорошо.

В финале женщина разочарована разводит руками, ведь ожидала, что все будет намного сложнее и более стрессово.

Реакция сети

Пользователи сети засыпали автора видео трогательными комментариями.

"Вы большая молодец, что осуществили ее мечту, и она очень отважная женщина, потому что в таком возрасте не каждая где-то поедет, что говорить о самолете. Очень растрогало это видео", — написала одна из участниц обсуждения;

"Ждем следующей серии — бабушка на пляже с коктейлем", — добавила другая;

Бабушка впервые села на самолет Фото: Instagram

"Это счастье, что Вы смогли подарить такие эмоции бабушке", — отметила следующая.

Это видео собрало почти 100 тысяч лайков, множество просмотров, репостов и других реакций.

