Українська бабуся з села вперше на борту літака — її реакція розриває інтернет
Українська модель Ольга Пилипенко розповіла про подорож своєї бабусі. Пенсіонерка із села вирушила на єгипетський курорт, здійснивши авіапереліт у Молдові.
Ольга зняла коротке відео, де описала перший переліт своєї бабусі на пасажирському літаку Boeing 737. За її словами, захоплива подорож запам’ятаються на все життя. Родина вирушила з України в Молдову потягом, а потім сіла на літак до Єгипту. Відповідне відео модель опублікувала у своїх соціальних мережах.
Бабуся вперше у літаку
"Бабуся сказала, що злітати було зовсім не страшно. Мій тато її запевняв, що це страшно і що всі при зльоті ригають. Тому бабуся була навіть трошки розчарована, що все не так екстремально в літаку", — ділиться Пилипенко.
Зокрема, вона показала момент, якого бабуся чекала "все життя". Перед зльотом схвильована пенсіонерка в хусточці перехрестилась, щоб мандрівка минула добре.
У фіналі жінка розчарована розводить руками, адже очікувала, що все буде набагато складніше й більш стресово.
Реакція мережі
Користувачі мережі засипали авторку відео зворушливими коментарями.
- "Ви велика молодець, що здійснили її мрію, та й вона дуже відважна жінка, бо в такому віці не кожна десь поїде, що казати про літак. Дуже розчулило це відео", — написала одна з учасниць обговорення;
- "Чекаємо наступної серії — бабуся на пляжі с коктейлем", — додала інша;
- "Це щастя, що Ви змогли подарувати такі емоції бабусі", — зазначила наступна.
Це відео зібрало майже 100 тисяч вподобайок, безліч переглядів, репостів та інших реакцій.
