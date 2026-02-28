Українська бабуся з села вперше на борту літака — її реакція розриває інтернет

Українська модель Ольга Пилипенко розповіла про подорож своєї бабусі. Пенсіонерка із села вирушила на єгипетський курорт, здійснивши авіапереліт у Молдові.

Ольга зняла коротке відео, де описала перший переліт своєї бабусі на пасажирському літаку Boeing 737. За її словами, захоплива подорож запам’ятаються на все життя. Родина вирушила з України в Молдову потягом, а потім сіла на літак до Єгипту. Відповідне відео модель опублікувала у своїх соціальних мережах.

Бабуся вперше у літаку

"Бабуся сказала, що злітати було зовсім не страшно. Мій тато її запевняв, що це страшно і що всі при зльоті ригають. Тому бабуся була навіть трошки розчарована, що все не так екстремально в літаку", — ділиться Пилипенко.

Зокрема, вона показала момент, якого бабуся чекала "все життя". Перед зльотом схвильована пенсіонерка в хусточці перехрестилась, щоб мандрівка минула добре.

У фіналі жінка розчарована розводить руками, адже очікувала, що все буде набагато складніше й більш стресово.

Реакція мережі

Користувачі мережі засипали авторку відео зворушливими коментарями.

"Ви велика молодець, що здійснили її мрію, та й вона дуже відважна жінка, бо в такому віці не кожна десь поїде, що казати про літак. Дуже розчулило це відео", — написала одна з учасниць обговорення;

"Чекаємо наступної серії — бабуся на пляжі с коктейлем", — додала інша;

Бабуся вперше сіла на літак Фото: Instagram

"Це щастя, що Ви змогли подарувати такі емоції бабусі", — зазначила наступна.

Це відео зібрало майже 100 тисяч вподобайок, безліч переглядів, репостів та інших реакцій.

