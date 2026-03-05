Вагітна зробила фото в океані, а потім сталось дещо незбагненне

Ніколь Айзекс, яка за кілька місяців до того, як дізналася про свою вагітність, забронювала фотосесію на березі океану Французької Полінезії, — отримала незабутній сюрприз.

Ніколь уже вшосте поспіль поїхала на острів Муреа під час сезону міграції горбатих китів. Вона щороку планує свої поїздки так, щоб побачити, як ці підводні гіганти припливають з холодних вод у теплі води регіону, щоб розмножуватися і вигодовувати своїх дитинчат. Зазвичай це відбувається між липнем і листопадом.

День на воді

У своєму відео, опублікованому в Instagram (@nicoleisaacs), Айзекс на п'ятому місяці вагітності поділилася подробицями про той неймовірний день, проведений на воді. За її словами, все починалось з жахливих погодних умов: штормів та хвиль. Жінка згадує, що це була найгірша погода, яку вона коли-небудь бачила на Муреа, але вона залишалася терплячою.

Відео дня

Ніколь Айзекс плаває в океані з китами

Приблизно через 30 хвилин після занурення у воду до неї наблизилося дитинча горбатого кита. Цей момент мандрівниця назвала "сюрреалістичним".

Неймовірна сцена

Молода матір поділилася фото і відео в Instagram, тим самим залишивши глядачів безмовними. На кадрах зафіксовано вражаючу сцену: Айзекс плаває біля освітленої сонцем поверхні океану, а горбатий кит піднімається вертикально з глибини, простягаючи до неї свій плавник.

Ніколь Айзекс зробила фото з китом Фото: Instagram

"Перебувати у воді з цими містичними істотами, носячи в собі нове життя, було неймовірно символічно. Це символізувало перетворення, жіночність, захист і безперервність", — додає вона.

Попри все, жінка вважаю, що її удача була невипадковою.

"Такі зустрічі ніколи не гарантовані — насправді вони рідкісні, тому терпіння — це все… Я думаю, що такі моменти нагадують нам, наскільки потужною може бути природа під час найбільш переломних періодів", — резюмує Ніколь.

