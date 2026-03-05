"У людей нет сердца": внутри выброшенного рюкзака нашли живой сюрприз (фото)

7-летнего померанского шпица, которого зовут Коко, нашли засунутым в рюкзак на территории футбольного клуба в Калгари, Канада. Пушистика срочно доставили в Калгарийское общество защиты животных. Сейчас он проходит реабилитацию.

История брошенной на произвол судьбы собаки быстро вызвала бурю негодования в Facebook. Брэд Николс, директор приюта, сообщил журналистам, что песик был в плохом состоянии, когда его привезли, — он страдал от сильного обезвоживания и истощения.

7-летний померанский шпиц Коко Фото: Facebook

Кстати, в Калгари правонарушения, связанные с оставлением животных без ухода и медицинской помощи регулируются законом о защите животных. Лица, признанные виновными в причинении страданий животным путем оставления их без ухода, могут получить штраф на сумму до 20 тысяч долларов и быть лишенными права на содержание домашних любимцев.

Собаку спасли от неминуемой смерти Фото: Facebook

"Наш приют, расположенный в нескольких шагах от места, где было оставлено животное, имеет программы социальных услуг, которые могли бы помочь подозреваемым оставить животное в доме или сдать его", — сказал Николс.

Коко провел больше недели в ветеринарной больнице, где его лечили от обезвоживания и недоедания.

Коко проходит реабилитацию Фото: Facebook

Пользователи сети требуют привлечь виновников к ответственности. Другие предположили, что собаку, возможно, украли, указав на фотографию дорогого рюкзака.

"Это отвратительно. Бедное, милое дитя. Такая жестокость ради жестокости. Он такой очаровательный", — прокомментировал один пользователь, а другой написал: "Столько безответственных, жестоких людей... Боже, надеюсь, с этим малышом все будет хорошо, теперь, когда его нашли".

Следующий зритель пишет: "У людей нет сердца". Еще кто-то добавил: "Да, это хороший рюкзак. Очень милый песик, думаю, это еще не конец этой истории".

