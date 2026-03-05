"У людей нема серця": всередині викинутого рюкзака знайшли живий сюрприз (фото)

7-річного померанського шпіца, якого звуть Коко, знайшли засунутим у рюкзак на території футбольного клубу в Калгарі, Канада. Пухнастика терміново доставили до Калгарійського товариства захисту тварин. Зараз він проходить реабілітацію.

Історія покинутого напризволяще собаки швидко викликала бурю обурення у Facebook. Бред Ніколс, директор притулку, повідомив журналістам, що песик був у поганому стані, коли його привезли, — він страждав від сильного зневоднення та виснаження.

7-річний померанський шпіц Коко Фото: Facebook

До речі, у Калгарі правопорушення, пов’язані із залишенням тварин без догляду та медичної допомоги регулюються законом про захист тварин. Особи, визнані винними у заподіянні страждань тваринам шляхом залишення їх без догляду, можуть отримати штраф на суму до 20 тисяч доларів і бути позбавленими права на утримання домашніх улюбленців.

Песика врятували від неминучої смерті Фото: Facebook

"Наш притулок, розташований за декілька кроків від місця, де було залишено тварину, має програми соціальних послуг, які могли б допомогти підозрюваним залишити тварину в будинку або здати її", — сказав Ніколс.

Коко провів більше тижня у ветеринарній лікарні, де його лікували від зневоднення та недоїдання.

Коко проходить реабілітацію Фото: Facebook

Користувачі мережі вимагають притягнути винуватців до відповідальності. Інші припустили, що собаку, можливо, вкрали, вказавши на фотографію дорогого рюкзака.

"Це огидно. Бідне, миле дитя. Така жорстокість заради жорстокості. Він такий чарівний", — прокоментував один користувач, а інший написав: "Стільки безвідповідальних, жорстоких людей… Боже, сподіваюся, з цим малюком все буде добре, тепер, коли його знайшли".

Наступний глядач пише: "У людей нема серця". Ще хтось додав: "Так, це гарний рюкзак. Дуже милий песик, думаю, це ще не кінець цієї історії".

