Гермиону из "Гарри Поттера" заметили за поцелуями с наследником богатейшей семьи Мексики (фото)

Британскую актрису Эмму Уотсон, известную по роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере, заметили вместе с мексиканским бизнесменом Гонсало Хевией Байересом — наследником одной из самых богатых семей Мексики. По словам очевидцев, пара не скрывала чувств и даже целовалась на людях.

Слухи об их романе начали появляться еще в декабре прошлого года, когда имя мексиканского предпринимателя начали упоминать в светских и бизнес-кругах. Хотя ни один из них официально не подтвердил отношения, совместные появления в разных странах уже привлекли внимание международной прессы, пишет Quien.

Впервые их вместе заметили на горнолыжном курорте Куршевель во Французских Альпах — одном из любимых зимних направлений мировой элиты. Вскоре после этого Уотсон и Хевию видели вместе в Пунта-Мити — одном из самых эксклюзивных курортов на тихоокеанском побережье Мексики.

Эмма Уотсон с бизнесменом Гонсало Хевией Байересом Фото: quien

Недавно пару также заметили в Мехико. Свидетели рассказывают, что они посетили несколько популярных мест в столице, что лишь усилило предположение о серьезности их отношений. По словам очевидцев, во время одной из прогулок они вели себя очень близко и даже обменивались поцелуями.

Что известно о спутнике Эммы Уотсон

Гонсало Хевия Байерес работает в сфере технологий и инвестиций. Он является основателем и генеральным директором инвестиционной компании HBeyond, которая работает в Нью-Йорке, Майами и Мехико и специализируется на инновационных технологиях. Ранее он создал компанию по искусственному интеллекту INSAITE, которую впоследствии продал, а также основал логистическую платформу Lok — сеть "умных" почтовых локеров, которая стала крупнейшей в Латинской Америке и перед слиянием с компанией Chazki в 2024 году оценивалась в 115 миллионов долларов.

Люди из его окружения описывают предпринимателя как стратегического и инновационного мыслителя, который больше привык к переговорным комнатам, чем к красным дорожкам. Именно контраст между миром Голливуда и новым поколением технологических предпринимателей Мексики и привлек внимание к этой истории.

