Герміону з "Гаррі Поттера" помітили за поцілунками зі спадкоємцем найбагатшої родини Мексики (фото)

Британську акторку Емму Вотсон, відому за роллю Герміони у фільмах про Гаррі Поттера, помітили разом із мексиканським бізнесменом Гонсало Хевією Байєресом — спадкоємцем однієї з найбагатших родин Мексики. За словами очевидців, пара не приховувала почуттів і навіть цілувалася на людях.

Чутки про їхній роман почали з’являтися ще у грудні минулого року, коли ім’я мексиканського підприємця почали згадувати у світських і бізнес-колах. Хоча жоден із них офіційно не підтвердив стосунки, спільні появи в різних країнах уже привернули увагу міжнародної преси, пише Quien.

Вперше їх разом помітили на гірськолижному курорті Куршевель у Французьких Альпах — одному з улюблених зимових напрямків світової еліти. Невдовзі після цього Вотсон і Хевію бачили разом у Пунта-Міті — одному з найексклюзивніших курортів на тихоокеанському узбережжі Мексики.

Емма Вотсон із бізнесменом Гонсало Хевією Байєресом Фото: quien

Нещодавно пару також помітили в Мехіко. Свідки розповідають, що вони відвідали кілька популярних місць у столиці, що лише підсилило припущення про серйозність їхніх стосунків. За словами очевидців, під час однієї з прогулянок вони поводилися дуже близько і навіть обмінювалися поцілунками.

Що відомо про супутника Емми Вотсон

Гонсало Хевія Байєрес працює у сфері технологій та інвестицій. Він є засновником і генеральним директором інвестиційної компанії HBeyond, яка працює у Нью-Йорку, Маямі та Мехіко і спеціалізується на інноваційних технологіях. Раніше він створив компанію зі штучного інтелекту INSAITE, яку згодом продав, а також заснував логістичну платформу Lok — мережу "розумних" поштових локерів, що стала найбільшою в Латинській Америці і перед злиттям із компанією Chazki у 2024 році оцінювалася у 115 мільйонів доларів.

Люди з його оточення описують підприємця як стратегічного та інноваційного мислителя, який більше звик до переговорних кімнат, ніж до червоних доріжок. Саме контраст між світом Голлівуду та новим поколінням технологічних підприємців Мексики й привернув увагу до цієї історії.

