Емма Вотсон прибула в Канни з ймовірним бойфрендом (фото)

Британська акторка Емма Вотсон прибула до Канн під час легендарного кінофестивалю в компанії свого ймовірного бойфренда Хассана Аккада.

Related video

Про це пише Just Jared.

Зірка "Гаррі Потера", яка поки не вийшла на саму червону доріжку, під час прогулянки Лазуровим узбережжям Франції продемонструвала легку максісукню в клітинку без рукавів, замшеві гірчичні чоботи, сумку на золотому ланцюжку і сонцезахисні окуляри.

Компанію Еммі Вотсон склав її ймовірний коханий Хассан Аккад — відомий правозахисник родом із Сирії. Разом вони відвідали один з місцевих ресторанів. Аккад вийшов на публіку в білій футболці та чорних штанах, доповнивши образ сонцезахисними окулярами.

Офіційно свій ймовірний роман дует не коментував, проте їх уже багато разів помічали в компанії одне одного.

Емма Вотсон у Каннах

Зірка "Гаррі Поттера" була помічена у французьких Каннах вперше за 12 років. Востаннє Емма офіційно з'являлася на фестивалі у 2013 році, де вона підтримувала свій фільм "Елітне суспільство".

Особисте життя Емми Вотсон

Влітку 2024 року зірку екрану помітили на побаченні із загадковим брюнетом. Перед цим кінозірка розлучилася зі своїм бойфрендом Брендоном Гріном, сином британського мільярдера. Інсайдери повідомляють, що Емма та Брендон розійшлися ще після Різдва 2022 року після "серйозного" роману, який тривав 18 місяців.

Нагадаємо, колишня перша леді Франції Карла Бруні вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2025.

Також Фокус писав про появу в Каннах Сальми Хаєк та її чоловіка Франсуа-Анрі Піно. Подружжя відвідало 10-ту щорічну церемонію нагородження Women in Motion Awards.