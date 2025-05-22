Эмма Уотсон прибыла в Канны с вероятным бойфрендом (фото)

Британская актриса Эмма Уотсон прибыла в Канны во время легендарного кинофестиваля в компании своего вероятного бойфренда Хассана Аккада.

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Об этом пишет Just Jared.

Звезда "Гарри Поттера", которая пока не вышла на саму красную дорожку, во время прогулки по Лазурному побережью Франции продемонстрировала легкое макси-платье в клетку без рукавов, замшевые горчичные сапоги, сумку на золотой цепочке и солнцезащитные очки.

Компанию Эмме Уотсон составил ее предполагаемый возлюбленный Хассан Аккад — известный правозащитник родом из Сирии. Вместе они посетили один из местных ресторанов. Аккад вышел на публику в белой футболке и черных брюках, дополнив образ солнцезащитными очками.

Официально свой вероятный роман дуэт не комментировал, однако их уже много раз замечали в компании друг друга.

Эмма Уотсон в Каннах

Звезда "Гарри Поттера" была замечена во французских Каннах впервые за 12 лет. Последний раз Эмма официально появлялась на фестивале в 2013 году, где она поддерживала свой фильм "Элитное общество".

Личная жизнь Эммы Уотсон

Летом 2024 года звезду экрана заметили на свидании с загадочным брюнетом. Перед этим кинозвезда рассталась со своим бойфрендом Брэндоном Грином, сыном британского миллиардера. Инсайдеры сообщают, что Эмма и Брэндон разошлись еще после Рождества 2022 года после "серьезного" романа, который длился 18 месяцев.

Напомним, бывшая первая леди Франции Карла Бруни вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2025.

Также Фокус писал о появлении в Каннах Сальмы Хайек и ее мужа Франсуа-Анри Пино. Супруги посетили 10-ю ежегодную церемонию награждения Women in Motion Awards.