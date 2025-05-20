Экс-первая леди Франции Карла Бруни появилась на Каннском кинофестивале (фото)

57-летняя французская певица и модель Карла Бруни вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля-2025 во Франции.

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Кадрами со звездного события жена Николя Саркози поделилась в Instagram.

"О сегодняшнем вечере...." — лаконично написала Карла.

На публику знаменитость вышла в длинном темно-изумрудном платье с вышивкой, которое подчеркнуло тонкую талию Карлы Бруни. Волосы звезда подиумов распустила и сделала легкий макияж. К образу Бруни добавила несколько украшений и отказалась от сумки или клатча.

Карла Бруни

Кто такая Карла Бруни

Карла Бруни — итальянско-французская певица, автор песен, бывшая топ-модель и первая леди Франции (в 2008-2012 годах).

В 1990-х Бруни была одной из самых успешных супермоделей мира, работая с такими брендами, как Chanel, Versace, Dior, Givenchy.

В 2008 году модель вышла замуж за бывшего президента Франции Николя Саркози после его развода с Сесилией Сиганер-Альбенис.

В декабре 2007 года СМИ обнародовали фотографии будущей первой леди Франции в компании только что разведенного Саркози. Пара провела вместе рождественский отпуск в Египте и Иордании. Впоследствии они официально поженились в Елисейском дворце.

Супруги стали родителями дочери Джулии, которой сейчас 13 лет. Также у Бруни и Саркози есть дети от предыдущих союзов.

Карла Бруни и Николя Саркози Фото: Getty Images

Напомним, Анджелина Джоли впервые за 14 лет посетила Каннский кинофестиваль. Звезда в элегантном образе появилась на премьере фильма "Эддингтон".

Также Фокус писал о появлении в Каннах Сальмы Хайек и ее мужа Франсуа-Анри Пино. Пара посетила 10-ю ежегодную церемонию награждения Women in Motion Awards от компании Kering.