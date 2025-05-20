Експерша леді Франції Карла Бруні зʼявилася на Каннському кінофестивалі (фото)

57-річна французька співачка та модель Карла Бруні вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю-2025 у Франції.

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Кадрами із зіркової події дружина Ніколя Саркозі поділилася в Instagram.

"Про сьогоднішній вечір...." — лаконічно написала Карла.

На публіку знаменитість вийшла в довгій темно-смарагдовій сукні з вишивкою, яка підкреслила тонку талію Карли Бруні. Волосся зірка подіумів розпустила та зробила легкий макіяж. До образу Бруні додала кілька прикрас та відмовилася від сумки чи клатчу.

Карла Бруні

Хто така Карла Бруні

Карла Бруні — італійсько-французька співачка, авторка пісень, колишня топмодель і перша леді Франції (у 2008–2012 роках).

У 1990-х Бруні була однією з найуспішніших супермоделей світу, працюючи з такими брендами, як Chanel, Versace, Dior, Givenchy.

У 2008 році модель одружилася з колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі після його розлучення із Сесілією Сіґанер-Альбеніс.

У грудні 2007 року ЗМІ оприлюднили фотографії майбутньої першої леді Франції в компанії щойно розлученого Саркозі. Пара провела разом різдвяну відпустку в Єгипті та Йорданії. Згодом вони офіційно одружилися в Єлисейському палаці.

Подружжя стало батьками доньки Джулії, якій наразі 13 років. Також у Бруні та Саркозі є діти від попередніх союзів.

Карла Бруні та Ніколя Саркозі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вперше за 14 років відвідала Каннський кінофестиваль. Зірка в елегантному образі зʼявилася на прем'єрі фільму "Еддінгтон".

Також Фокус писав про появу в Каннах Сальми Хаєк та її чоловіка Франсуа-Анрі Піно. Пара відвідала 10-ту щорічну церемонію нагородження Women in Motion Awards від компанії Kering.