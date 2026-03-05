Опытный британский бортпроводник Крис Мейджор призвал пассажиров внимательнее относиться к выбору одежды для перелетов. По его словам, даже такая мелочь, как цвет носков, может повлиять на безопасность в салоне самолета.

Проблема возникает преимущественно во время ночных рейсов, когда освещение в салоне приглушенное. Пассажиры часто снимают обувь и вытягивают ноги в проход, чтобы расслабиться, пишет Express.

Если при этом на ногах черные носки, их трудно заметить на темном полу. Из-за этого члены экипажа могут споткнуться о ноги пассажиров, особенно когда двигаются по узкому проходу с горячими напитками или едой.

По словам Мейджора, в таких условиях даже мелкая помеха может привести к неприятной ситуации — от разлитого кофе до падения.

В то же время пассажиры активно обсуждают другой способ сделать полет более комфортным — использование компрессионных носков. В сети путешественники отмечают, что они помогают избежать отеков и улучшают кровообращение во время долгих перелетов.

Аналитика поисковых запросов показывает, что интерес к компрессионным носкам резко вырос: по данным AI SEO, количество поисков по запросу "compression socks for flying" увеличилось на 140% только за месяц.

Однако эксперты напоминают: если пассажиры планируют снимать обувь во время полета, стоит выбирать светлые носки, которые легко заметить в темноте.

