Досвідчений британський бортпровідник Кріс Мейджор закликав пасажирів уважніше ставитися до вибору одягу для перельотів. За його словами, навіть така дрібниця, як колір шкарпеток, може вплинути на безпеку в салоні літака.

Проблема виникає переважно під час нічних рейсів, коли освітлення в салоні приглушене. Пасажири часто знімають взуття і витягують ноги в прохід, щоб розслабитися, пише Express.

Якщо при цьому на ногах чорні шкарпетки, їх важко помітити на темній підлозі. Через це члени екіпажу можуть перечепитися об ноги пасажирів, особливо коли рухаються вузьким проходом із гарячими напоями або їжею.

За словами Мейджора, у таких умовах навіть дрібна перешкода може призвести до неприємної ситуації — від розлитої кави до падіння.

Водночас пасажири активно обговорюють інший спосіб зробити політ комфортнішим — використання компресійних шкарпеток. У мережі мандрівники зазначають, що вони допомагають уникнути набряків і покращують кровообіг під час довгих перельотів.

Аналітика пошукових запитів показує, що інтерес до компресійних шкарпеток різко зріс: за даними AI SEO, кількість пошуків за запитом "compression socks for flying" збільшилася на 140% лише за місяць.

Однак експерти нагадують: якщо пасажири планують знімати взуття під час польоту, варто обирати світлі шкарпетки, які легко помітити в темряві.

