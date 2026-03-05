Самая красивая женщина Ирана отреагировала на войну на родине из Лондона (фото)

"Мисс Гранд Иран-2026" Роксана Мохаммад Голинежад заговорила о войне в родной стране, против которой 28 февраля США и Израиль начали военную операцию, чтобы уничтожить ядерную программу и политическое руководство Исламской Республики.

В Instagram модель показывает, как ходит на протесты в поддержку иранского народа, находясь в Великобритании.

Самая красивая женщина Ирана отреагировала на войну

"В моменты горя наша миссия становится еще более четкой. Мы должны использовать Miss Grand Iran как платформу, которая призывает к прекращению войны и насилия", — писала Роксана.

В частности, "мисс" показала ряд кадров, как участвует в протестах в поддержку иранцев в Лондоне.

Роксана Мохаммад Голинежад Фото: Instagram

Во время войны в родной стране она находится в Великобритании, откуда выражает поддержку родному народу.

Роксана Мохаммад Голинежад участвовала в протестах Фото: Instagram

Протесты в поддержку иранского народа Фото: Instagram

"Мои слова адресованы смелым людям в Иране, которые не могут говорить. Мы, иранцы, живущие за рубежом, ежедневно носим Иран в своих сердцах. Мы стоим рядом с вами всем своим существом. Ваше мужество вдохновляет нас. Ваши голоса не могут и не будут приглушены, и мы обещаем, что они будут звучать во всем мире. Мы верим, что наступит день, когда свет победит тьму", — говорила Роксана.

Интересно, что во время одного из протестов модель накинула на плечи флаг Ирана, прижавшись к своему мужу Сепехра Акбари, который был во флаге США.

Роксана Мохаммад Голинежад с мужем Фото: Instagram

