Найкрасивіша жінка Ірану відреагувала на війну на батьківщині з Лондона (фото)

"Міс Гранд Іран-2026" Роксана Мохаммад Голінежад заговорила про війну в рідній країні, проти якої 28 лютого США та Ізраїль розпочали військову операцію, аби знищити ядерну програму та політичне керівництво Ісламської Республіки.

В Instagram модель показує, як ходить на протести в підтримку іранського народу, перебуваючи у Великій Британії.

"У моменти горя наша місія стає ще більш чіткою. Ми повинні використовувати Miss Grand Iran як платформу, яка закликає до припинення війни та насильства", — писала Роксана.

Зокрема, "міс" показала низку кадрів, як бере участь у протестах на підтримку іранців у Лондоні.

Роксана Мохаммад Голінежад Фото: Instagram

Під час війни в рідній країні вона перебуває у Великій Британії, звідки висловлює підтримку рідному народу.

Роксана Мохаммад Голінежад брала участь у протестах Фото: Instagram

Протести на підтримку іранського народу Фото: Instagram

"Мої слова адресовані сміливим людям в Ірані, які не можуть говорити. Ми, іранці, які живуть за кордоном, щодня носимо Іран у своїх серцях. Ми стоїмо поруч з вами усім своїм єством. Ваша мужність надихає нас. Ваші голоси не можуть і не будуть приглушені, і ми обіцяємо, що вони лунатимуть у всьому світі. Ми віримо, що настане день, коли світло переможе темряву", — казала Роксана.

Цікаво, що під час одного з протестів модель накинула на плечі прапор Ірану, пригорнувшись до свого чоловіка Сепехра Акбарі, який був у прапорі США.

Роксана Мохаммад Голінежад з чоловіком Фото: Instagram

