Международный аэропорт запретил надевать пижамы и кроксы: "С нас хватит" — в чем причина

Аэропорт в США призвал пассажиров отказаться от пижам и обуви бренда "Крокс" во время пребывания в терминалах. В обращении администрации заявили, что "уже достаточно видели" такой одежды в аэропорту, особенно посреди дня.

Международный аэропорт Тампа опубликовал объявление, в котором призвал пассажиров не приходить в терминалы в пижамах. В сообщении администрация заявила: "Мы уже достаточно видели. С нас достаточно", намекая на распространенную привычку путешественников одеваться максимально комфортно перед перелетом.

Что именно предлагают запретить

В сообщении говорится о двух вещах:

пижамы, в которых некоторые пассажиры приходят в аэропорт даже посреди дня;

резиновые сабо популярного бренда "Крокс", которые назвали "предварительным кризисом", с которым якобы уже "удалось справиться".

Авторы заявления отметили, что после "успешного запрета обуви Крокс" пришло время решить "еще большую проблему — пижамы в аэропорту".

Вероятно, текст плаката написан в сатирическом стиле. В нем даже предлагают людям провести "сложный разговор" с друзьями или родственниками, которые приходят в терминал в домашней одежде.

Среди лозунгов кампании:

"Безумие останавливается сегодня";

"Движение начинается сейчас";

"Скажите нет пижамам в аэропорту Тампы".

