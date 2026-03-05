Международный аэропорт запретил надевать пижамы и кроксы: "С нас хватит" — в чем причина
Аэропорт в США призвал пассажиров отказаться от пижам и обуви бренда "Крокс" во время пребывания в терминалах. В обращении администрации заявили, что "уже достаточно видели" такой одежды в аэропорту, особенно посреди дня.
Международный аэропорт Тампа опубликовал объявление, в котором призвал пассажиров не приходить в терминалы в пижамах. В сообщении администрация заявила: "Мы уже достаточно видели. С нас достаточно", намекая на распространенную привычку путешественников одеваться максимально комфортно перед перелетом.
Что именно предлагают запретить
В сообщении говорится о двух вещах:
- пижамы, в которых некоторые пассажиры приходят в аэропорт даже посреди дня;
- резиновые сабо популярного бренда "Крокс", которые назвали "предварительным кризисом", с которым якобы уже "удалось справиться".
Авторы заявления отметили, что после "успешного запрета обуви Крокс" пришло время решить "еще большую проблему — пижамы в аэропорту".
Вероятно, текст плаката написан в сатирическом стиле. В нем даже предлагают людям провести "сложный разговор" с друзьями или родственниками, которые приходят в терминал в домашней одежде.
Среди лозунгов кампании:
- "Безумие останавливается сегодня";
- "Движение начинается сейчас";
- "Скажите нет пижамам в аэропорту Тампы".
