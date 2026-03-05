Міжнародний аеропорт заборонив одягати піжами і крокси: "З нас досить" – у чому причина

Аеропорт у США закликав пасажирів відмовитися від піжам і взуття бренду "Крокс" під час перебування в терміналах. У зверненні адміністрації заявили, що "вже достатньо бачили" такого одягу в аеропорту, особливо посеред дня.

Міжнародний аеропорт Тампа опублікував оголошення, у якому закликав пасажирів не приходити до терміналів у піжамах. У повідомленні адміністрація заявила: "Ми вже достатньо бачили. З нас досить", натякаючи на поширену звичку мандрівників одягатися максимально комфортно перед перельотом.

Що саме пропонують заборонити

У повідомленні йдеться про дві речі:

піжами, у яких деякі пасажири приходять до аеропорту навіть посеред дня;

гумові сабо популярного бренду "Крокс", які назвали "попередньою кризою", з якою нібито вже "вдалося впоратися".

Автори заяви зазначили, що після "успішної заборони взуття Крокс" настав час розв’язати "ще більшу проблему — піжами в аеропорту".

Ймовірно, текст плаката написаний у сатиричному стилі. У ньому навіть пропонують людям провести "складну розмову" з друзями чи родичами, які приходять у термінал у домашньому одязі.

Серед гасел кампанії:

"Безумство зупиняється сьогодні";

"Рух починається зараз";

"Скажіть ні піжамам у аеропорту Тампи".

