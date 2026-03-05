Міжнародний аеропорт заборонив одягати піжами і крокси: "З нас досить" – у чому причина
Аеропорт у США закликав пасажирів відмовитися від піжам і взуття бренду "Крокс" під час перебування в терміналах. У зверненні адміністрації заявили, що "вже достатньо бачили" такого одягу в аеропорту, особливо посеред дня.
Міжнародний аеропорт Тампа опублікував оголошення, у якому закликав пасажирів не приходити до терміналів у піжамах. У повідомленні адміністрація заявила: "Ми вже достатньо бачили. З нас досить", натякаючи на поширену звичку мандрівників одягатися максимально комфортно перед перельотом.
Що саме пропонують заборонити
У повідомленні йдеться про дві речі:
- піжами, у яких деякі пасажири приходять до аеропорту навіть посеред дня;
- гумові сабо популярного бренду "Крокс", які назвали "попередньою кризою", з якою нібито вже "вдалося впоратися".
Автори заяви зазначили, що після "успішної заборони взуття Крокс" настав час розв’язати "ще більшу проблему — піжами в аеропорту".
Ймовірно, текст плаката написаний у сатиричному стилі. У ньому навіть пропонують людям провести "складну розмову" з друзями чи родичами, які приходять у термінал у домашньому одязі.
Серед гасел кампанії:
- "Безумство зупиняється сьогодні";
- "Рух починається зараз";
- "Скажіть ні піжамам у аеропорту Тампи".
Нагадаємо, раніше Фокус писав про таке:
- Досвідчений британський бортпровідник Кріс Мейджор закликав пасажирів не одягати чорні шкарпетки у літак.
- 10 речей видають невиховану людину в літаку.
Крім того, Фокус розповідав, як отримати найзручніше місце в літаку Ryanair: пасажирам дали цінну пораду.