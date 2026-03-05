Борется много лет: Елена Кравец впервые призналась, что страдает хронической болезнью

Украинская актриса Елена Кравец впервые подробно рассказала о болезни, с которой живет уже несколько лет. Речь идет о крапивнице — аллергическом заболевании кожи, обострения которого, по ее словам, часто связаны с психологическим состоянием.

Украинская актриса Елена Кравец в интервью на YouTube-канале Маши Ефросининой рассказала о многолетней борьбе с крапивницей — аллергическим заболеванием кожи. По ее словам, она научилась контролировать состояние с помощью психологической работы над собой и различных методов лечения.

Артистка считает, что обострения болезни часто связаны с психологическим давлением и внутренними переживаниями. В то же время она говорит, что со временем смогла научиться жить с этой болезнью и не придавать чрезмерного значения мелочам.

Еще в 2021 году Елена Кравец впервые публично призналась, что страдает крапивницей. Тогда актриса говорила, что болеет уже три года и пока не смогла полностью избавиться от этого заболевания.

Крапивница — это аллергическое заболевание кожи, которое проявляется внезапным появлением зудящих волдырей. Они напоминают ожоги от крапивы и могут возникать неожиданно.

Кравец откровенно рассказала о борьбе с крапивницей

"Она есть, но она под контролем. Я давно этот контроль не попускала, потому что когда я ничего не делаю, что-то мне не нравится", — призналась Елена Кравец.

По словам актрисы, она испробовала много разных способов лечения. Кроме того, она активно интересовалась психологией и анализировала факторы, которые могут влиять на проявления болезни. Знаменитость предполагает, что обострения могут быть связаны с различными видами давления.

"Есть одно предположение — давление. Любое: давление на ладони на тренировке, психологическое, давление внешнее. Определенный вид давления, который я, условно говоря, проглатываю, а потом понимаю: "Зачем? Ты же могла сказать нет", — пояснила знаменитость.

Кравец также отметила, что внутренние сомнения и психологическое напряжение могут провоцировать проявления болезни.

"Только начинаются сомнения, нежелание встретиться со своей правдой, иногда очень неудобной, — вот там все начинается... Такой внутренний конфликт", — добавила она.

В то же время актриса говорит, что в спокойном эмоциональном состоянии проявления болезни могут исчезать.

"Когда я расслаблена, могу спланировать более-менее, когда внутри ощущение, что все ок — не в смысле, я все контролирую, а все так складывается, что можно жить — она уходит", — подчеркнула Елена Кравец.

Она отметила, что со временем научилась воспринимать болезнь спокойнее. По словам актрисы, опыт жизни с крапивницей помог ей меньше сосредотачиваться на мелких проблемах. Она призналась, что уже в определенной степени свыклась с этой болезнью и больше не воспринимает ее как врага.

Напомним, что украинская актриса и бывшая участница студии "Квартал 95" Елена Кравец показала сюрприз, который подготовил ей муж Сергей на День влюбленных 2026 года. Несмотря на слухи о возможном разводе, он неожиданно появился на сцене после ее моноспектакля в Днепре. Он подарил ей букет цветов. Елена не ожидала такого жеста, заметно растрогалась и даже расплакалась.

Ранее мы также информировали, что Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о возможном разводе с мужем Сергеем. С ним они воспитывают троих детей. И Елена, и Сергей родом из Кривого Рога и вместе еще с 1997 года. Ранее Сергей работал продюсером студии "Квартал 95".