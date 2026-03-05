Бореться багато років: Олена Кравець вперше зізналася, що страждає на хронічну хворобу

Українська акторка Олена Кравець уперше детально розповіла про хворобу, з якою живе вже кілька років. Йдеться про кропив’янку – алергічне захворювання шкіри, загострення якого, за її словами, часто пов’язані з психологічним станом.

Українська акторка Олена Кравець в інтерв’ю на YouTube-каналі Маші Єфросиніної розповіла про багаторічну боротьбу з кропив’янкою – алергічним захворюванням шкіри. За її словами, вона навчилася контролювати стан за допомогою психологічної роботи над собою та різних методів лікування.

Артистка вважає, що загострення недуги часто пов’язані з психологічним тиском і внутрішніми переживаннями. Водночас вона говорить, що з часом змогла навчитися жити з цією хворобою та не надавати надмірного значення дрібницям.

Ще у 2021 році Олена Кравець вперше публічно зізналася, що страждає на кропив’янку. Тоді акторка говорила, що хворіє вже три роки і поки що не змогла повністю позбутися цього захворювання.

Кропив’янка — це алергічне захворювання шкіри, яке проявляється раптовою появою сверблячих пухирів. Вони нагадують опіки від кропиви і можуть виникати несподівано.

Кравець відверто розповіла про боротьбу з кропив"янкою

"Вона є, але вона під контролем. Я давно цей контроль не попускала, бо коли я нічого не роблю, щось мені не подобається", — зізналася Олена Кравець.

За словами акторки, вона випробувала багато різних способів лікування. Крім того, вона активно цікавилася психологією та аналізувала фактори, які можуть впливати на прояви хвороби. Знаменитість припускає, що загострення можуть бути пов’язані з різними видами тиску.

"Є одне припущення – тиск. Будь-який: тиск на долоні на тренуванні, психологічний, тиск зовнішній. Певний вид тиску, який я, умовно кажучи, проковтую, а потім розумію: "Навіщо? Ти ж могла сказати ні", — пояснила знаменитість.

Кравець також зазначила, що внутрішні сумніви та психологічна напруга можуть провокувати прояви хвороби.

"Тільки починаються сумніви, небажання зустрітися зі своєю правдою, іноді дуже незручною, – от там усе починається… Такий внутрішній конфлікт", — додала вона.

Водночас акторка говорить, що у спокійному емоційному стані прояви хвороби можуть зникати.

"Коли я розслаблена, можу спланувати більш-менш, коли всередині відчуття, що все ок – не в сенсі, я все контролюю, а все так складається, що можна жити – вона йде", – підкреслила Олена Кравець.

Вона зазначила, що з часом навчилася сприймати хворобу спокійніше. За словами акторки, досвід життя з кропив’янкою допоміг їй менше зосереджуватися на дрібних проблемах. Вона зізналася, що вже певною мірою звиклася з цією хворобою і більше не сприймає її як ворога.

Нагадаємо, що українська акторка та колишня учасниця студії "Квартал 95" Олена Кравець показала сюрприз, який підготував їй чоловік Сергій на День закоханих 2026 року. Попри чутки про можливе розлучення, він несподівано з’явився на сцені після її моновистави у Дніпрі. Він подарував їй букет квітів. Олена не очікувала такого жесту, помітно розчулилася і навіть розплакалася.

Раніше ми також інформували, що Олена Кравець уперше прокоментувала чутки про можливе розлучення з чоловіком Сергієм. З ним вони виховують трьох дітей. І Олена, і Сергій родом із Кривого Рогу та разом ще з 1997 року. Раніше Сергій працював продюсером студії «Квартал 95».