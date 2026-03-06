Принц Уильям рассмешил людей, продавая пирожки в пекарне: что произошло
Забавный случай произошел в британском графстве Корнуолл, когда местная жительница позвонила в пекарню, чтобы заказать обед. Она даже не подозревала, что заказ принимает будущий король Великобритании — принц Уильям.
Женщина позвонила в пекарню Gear Farm Pasty Company возле города Хелстон, чтобы заказать 5 свежих и 10 замороженных корнуольских пирожков пасти. В этот момент в заведении помогал обслуживать клиентов принц Уильям, который находился с визитом в регионе, пишет Daily Mail.
Когда он спросил имя для заказа, произошел забавный момент. Услышав ответ, принц переспросил с удивлением: "Juicy?"
Работники пекарни сразу рассмеялись, после чего Уильям быстро исправился: "О, Джози! Простите, Джози. Я подумал, что вы сказали "Juicy".
После уточнения он пошутил: "Пирожки будут сочные — здесь вы правы".
Женщина, которая представилась как Джози Траунсон, узнала, что разговаривала с принцем, только когда приехала забирать заказ. По ее словам, она была ошеломлена.
"Я не имела никакого представления, кто отвечал на звонок. Но человек на линии звучал немного растерянно", — рассказала она журналистам.
Она также призналась, что переживала, чтобы ее заказ не перепутали в праздничный день.
Праздничный день и подарок клиентке
История произошла в День святого Пирана — национальный праздник Корнуолла. В итоге команда пекарни подарила женщине все 15 пасти бесплатно в благодарность за хорошее чувство юмора.
По словам источника, клиентка сказала, что будет рассказывать эту историю еще много лет.
Украинский беженец среди работников фермы
Во время визита принц Уильям также встретился с украинским фермером Василием Логвиновым, который вместе с семьей нашел убежище в Британии и теперь работает на ферме, выращивая овощи для пасты.
Принц сказал семье: "Мы постоянно думаем о вас. Надеемся и молимся, чтобы война в Украине скоро закончилась".
Принц попробовал себя в роли пекаря
Уильям также попробовал приготовить пасти собственноручно. Самым сложным оказалось защипывать тесто.
"Это не мой лучший час", — пошутил он. — "Здесь мне нужна моя жена. Она бы с этим легко справилась".
Его жена, принцесса Уэльская Кэтрин, в этот день находилась с отдельным визитом в городе Лестер.
