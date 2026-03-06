Принц Вільям розсмішив людей, продаючи пиріжки у пекарні: що сталось

Кумедний випадок стався у британському графстві Корнуолл, коли місцева жителька зателефонувала до пекарні, щоб замовити обід. Вона навіть не підозрювала, що замовлення приймає майбутній король Великої Британії — принц Вільям.

Жінка зателефонувала до пекарні Gear Farm Pasty Company біля міста Хелстон, щоб замовити 5 свіжих і 10 заморожених корнуольських пиріжків пасті. У цей момент у закладі допомагав обслуговувати клієнтів принц Вільям, який перебував із візитом у регіоні, пише Daily Mail.

Коли він запитав ім’я для замовлення, стався кумедний момент. Почувши відповідь, принц перепитав із подивом: "Juicy? (Соковита)"

Працівники пекарні одразу розсміялися, після чого Вільям швидко виправився: "О, Джозі! Вибачте, Джозі. Я подумав, що ви сказали "Juicy".

Після уточнення він пожартував: "Пиріжки будуть соковиті — тут ви маєте рацію".

Жінка, яка представилась як Джозі Траунсон, дізналася, що розмовляла з принцом, лише коли приїхала забирати замовлення. За її словами, вона була приголомшена.

"Я не мала жодного уявлення, хто відповідав на дзвінок. Але людина на лінії звучала трохи розгублено", — розповіла вона журналістам.

Вона також зізналася, що переживала, аби її замовлення не переплутали у святковий день.

Святковий день і подарунок клієнтці

Історія сталася у День святого Пірана — національне свято Корнуоллу. У підсумку команда пекарні подарувала жінці всі 15 пасті безкоштовно як подяку за гарне почуття гумору.

За словами джерела, клієнтка сказала, що розповідатиме цю історію ще багато років.

Український біженець серед працівників ферми

Під час візиту принц Вільям також зустрівся з українським фермером Василем Логвіновим, який разом із родиною знайшов притулок у Британії та тепер працює на фермі, вирощуючи овочі для пасті.

Принц сказав родині: "Ми постійно думаємо про вас. Сподіваємось і молимося, щоб війна в Україні скоро закінчилася".

Принц спробував себе в ролі пекаря

Вільям також спробував приготувати пасті власноруч. Найскладнішим виявилося защипувати тісто.

"Це не моя найкраща година", — пожартував він. — "Тут мені потрібна моя дружина. Вона б з цим легко впоралася".

Його дружина, принцеса Уельська Кетрін, цього дня перебувала з окремим візитом у місті Лестер.

