Мике Ньютон исполнилось 40: певица поражает своим молодым внешним видом (фото)

Украинская певица Мика Ньютон (Оксана Грицай) отпраздновала юбилей. 5 марта артистке исполнилось 40 лет, и свой день рождения она провела в США.

По случаю праздника исполнительница поделилась в соцсетях новыми фотографиями и показала, как прошел ее особый день. Именинницу поздравили праздничными гелиевыми шариками и большими букетами цветов.

Празднование продолжилось ужином в ресторане. Там Мику Ньютон также ждал сладкий десерт, которым завершился ее день рождения.

Певица Мика Ньютон отпраздновала 40 лет Фото: Instagram

В своей заметке певица с юмором отреагировала на юбилей и призналась, что не чувствует своего возраста.

"Мне 40! Что? Ха-ха. Честно говоря, я до сих пор чувствую себя так, будто мне 25. Я бесконечно благодарна за возможность жить эту жизнь и за то, что до сих пор здесь. Мои 30-е стали для меня периодом больших перемен, и я благодарна как за взлеты, так и за падения. А теперь я готова зажигать в своей новой эре!" — поделилась артистка.

