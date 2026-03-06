Міці Ньютон виповнилось 40: співачка вражає своїм молодим зовнішнім виглядом (фото)

Українська співачка Міка Ньютон (Оксана Грицай) відсвяткувала ювілей. 5 березня артистці виповнилося 40 років, і свій день народження вона провела у США.

З нагоди свята виконавиця поділилася у соцмережах новими світлинами та показала, як минув її особливий день. Іменинницю привітали святковими гелієвими кульками та великими букетами квітів.

Святкування продовжилося вечерею в ресторані. Там на Міку Ньютон також чекав солодкий десерт, яким завершився її день народження.

Співачка Міка Ньютон відсвяткувала 40 років Фото: Instagram

У своєму дописі співачка з гумором відреагувала на ювілей та зізналася, що не відчуває свого віку.

"Мені 40! Що? Ха-ха. Чесно кажучи, я й досі почуваюся так, ніби мені 25. Я безмежно вдячна за можливість жити це життя і за те, що досі тут. Мої 30-ті стали для мене періодом великих змін, і я вдячна як за злети, так і за падіння. А тепер я готова запалювати у своїй новій ері!" — поділилася артистка.

