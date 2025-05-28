Міка Ньютон святкує 11 річницю стосунків з чоловіком: як склалась її доля (фото)

39-річна українська співачка Міка Ньютон (Оксана Грицай) відзначила 11-ту річницю стосунків зі своїм чоловіком, 42-річним американцем Крісом Сааведрою.

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"Ми святкуємо нашу річницю – 11 років разом! Життя не було ідеальним і багато разів випробовувало нас, але ми ідеальні разом. Ось чому ми змогли пройти через усе пліч-о-пліч. Люблю тебе до неба і назад", — звернулася до обранця Міка Ньютон, яка цього року відзначила 5-річчя перемоги над онкологією.

Міка Ньютон з чоловіком Фото: instagram.com/mikanewton/

Зокрема, пара відзначила річницю стосунків у ресторані вечерею з устрицями та іншими стравами.

Міка Ньютон з чоловіком Фото: instagram.com/mikanewton/

На честь свята артистка показала більше романтичних кадрів з обранцем.

Міка Ньютон з чоловіком Фото: instagram.com/mikanewton/

Особисте життя та шлюб Міки Ньютон

Міка Ньютон (справжнє ім’я — Оксана Стефанівна Грицай) — українська співачка, яка здобула популярність після участі в Євробаченні-2011, де з піснею Angel посіла четверте місце. Після конкурсу вона переїхала до США, де продовжила свою кар’єру та влаштувала особисте життя.

У грудні 2018 року Міка вийшла заміж за американського бізнесмена Кріса Сааведру, власника модельного агентства Saint Agency. Пара познайомилася в США і з того часу разом.

У 2019 році Міка Ньютон зіткнулася із серйозним випробуванням — у неї діагностували рак яєчника. Після курсу лікування та кількох операцій співачка змогла подолати хворобу.

Наразі артистка проживає в США, продовжує творчу діяльність, працює моделлю та активно ділиться моментами свого життя в Instagram, підтримуючи Україну.

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