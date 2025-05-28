Вагітна ексдружина Дзідзьо вдруге виходить заміж: що відомо про її обранця-бізнесмена
Українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома) оголосила про заручини з коханим-бізнесменом Андрієм Павлюком. Вагітна вперше знаменитість отримала пропозицію вийти заміж онлайн через "Дію".
Новинами з особистого життя артистка поділилася в Instagram.
Колишня дружина Дзідзьо привітала обранця з днем народження та показала, як отримала від нього пропозицію вийти заміж у "Дії".
"Рідненький, з Днем народження!!! Ти мій коханий чоловік, найкращий друг, рідна душа. Я тебе намріювала, і ми знайшли один одного, щоб дарувати радість, насолоджуватись, і цінувати. Хочу подякувати тобі за міцний тил, підтримку, кохання, і натхнення", — звернулася до іменинника SLAVIA.
Зокрема, артистка показала скріншоти з "Дії", як отримувала пропозицію вийти заміж удруге.
"Сьогодні ти зробив мені пропозицію в Дії. Ідея одружитися онлайн — твоя, в твій ДН — моя, хоч я і сумнівалася, але ти підтримав, сказав, буде якраз супер поєднати ці дві події. Тепер твій День стане нашим. Кохаю", — написала Ярослава, показавши кадри з коханим Андрієм.
SLAVIA: особисте життя співачки
Ярослава Притула вийшла заміж за співака Дзідзьо (Михайло Хома) у 2013 році. Загалом пара перебувала у стосунках 20 років. У 2021 вони оголосили про свій розрив.
Після розлучення з Дзідзьо SLAVIA взяла паузу в кар'єрі. А вже на початку квітня 2025 Ярослава гучно повернулась з новим кліпом, у якому натякнула на те, що вперше вагітна.
Обранцем зірки став бізнесмен Андрій Павлюк, з яким вони познайомилися в кіношколі.
"Він сидів навпроти і просто пронизував мене своїм поглядом. Я, зазвичай, не люблю таких прямих поглядів. І сама не дивлюся прямо в очі. А тут такий контакт! Вперше в житті отак прямо в очі дивилася чоловіку. Одразу відчула, що це моя людина. Але не одразу близько підпустила до себе. Ми спілкувалися як друзі, разом проводили час, я придивлялася до нього, перш ніж у нас почалися серйозні стосунки", — розповідала вагітна співачка.
Зокрема, Ярослава говорила, що досі носить прізвище Дзідзьо — Хома. Втім, уже під час одруження змінить або на своє дівоче, або на прізвище чоловіка.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Дзідзьо (Михайло Хома) відреагував на вагітність своєї колишньої дружини Ярослави Хоми (SLAVIA).
- Співачка SLAVIA оголосила про свою першу вагітність у незвичний спосіб, демонструючи кліп на пісню "Дівка з перцем".
Крім цього, Оля Цибульська зізналася, чому більше не хоче співати з Дзідзьо. Артистка зазначила, що залишається у чудових стосунках з колегою по сцені, але вони дуже рідко бачаться.