Вагітна ексдружина Дзідзьо вдруге виходить заміж: що відомо про її обранця-бізнесмена

Українська співачка SLAVIA (Ярослава Хома) оголосила про заручини з коханим-бізнесменом Андрієм Павлюком. Вагітна вперше знаменитість отримала пропозицію вийти заміж онлайн через "Дію".

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Новинами з особистого життя артистка поділилася в Instagram.

Колишня дружина Дзідзьо привітала обранця з днем народження та показала, як отримала від нього пропозицію вийти заміж у "Дії".

"Рідненький, з Днем ​​народження!!! Ти мій коханий чоловік, найкращий друг, рідна душа. Я тебе намріювала, і ми знайшли один одного, щоб дарувати радість, насолоджуватись, і цінувати. Хочу подякувати тобі за міцний тил, підтримку, кохання, і натхнення", — звернулася до іменинника SLAVIA.

SLAVIA виходить заміж Фото: slavia_official/Instagram

Зокрема, артистка показала скріншоти з "Дії", як отримувала пропозицію вийти заміж удруге.

"Сьогодні ти зробив мені пропозицію в Дії. Ідея одружитися онлайн — твоя, в твій ДН — моя, хоч я і сумнівалася, але ти підтримав, сказав, буде якраз супер поєднати ці дві події. Тепер твій День стане нашим. Кохаю", — написала Ярослава, показавши кадри з коханим Андрієм.

SLAVIA з нареченим Андрієм Павлюком Фото: slavia_official/Instagram

SLAVIA: особисте життя співачки

Ярослава Притула вийшла заміж за співака Дзідзьо (Михайло Хома) у 2013 році. Загалом пара перебувала у стосунках 20 років. У 2021 вони оголосили про свій розрив.

Після розлучення з Дзідзьо SLAVIA взяла паузу в кар'єрі. А вже на початку квітня 2025 Ярослава гучно повернулась з новим кліпом, у якому натякнула на те, що вперше вагітна.

Обранцем зірки став бізнесмен Андрій Павлюк, з яким вони познайомилися в кіношколі.

"Він сидів навпроти і просто пронизував мене своїм поглядом. Я, зазвичай, не люблю таких прямих поглядів. І сама не дивлюся прямо в очі. А тут такий контакт! Вперше в житті отак прямо в очі дивилася чоловіку. Одразу відчула, що це моя людина. Але не одразу близько підпустила до себе. Ми спілкувалися як друзі, разом проводили час, я придивлялася до нього, перш ніж у нас почалися серйозні стосунки", — розповідала вагітна співачка.

Зокрема, Ярослава говорила, що досі носить прізвище Дзідзьо — Хома. Втім, уже під час одруження змінить або на своє дівоче, або на прізвище чоловіка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дзідзьо (Михайло Хома) відреагував на вагітність своєї колишньої дружини Ярослави Хоми (SLAVIA).

Співачка SLAVIA оголосила про свою першу вагітність у незвичний спосіб, демонструючи кліп на пісню "Дівка з перцем".

Крім цього, Оля Цибульська зізналася, чому більше не хоче співати з Дзідзьо. Артистка зазначила, що залишається у чудових стосунках з колегою по сцені, але вони дуже рідко бачаться.