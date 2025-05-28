Беременная экс-жена Дзидзьо во второй раз выходит замуж: что известно о ее избраннике-бизнесмене

Украинская певица SLAVIA (Ярослава Хома) объявила о помолвке с возлюбленным-бизнесменом Андреем Павлюком. Беременная впервые знаменитость получила предложение выйти замуж онлайн через "Дію".

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Новостями из личной жизни артистка поделилась в Instagram.

Бывшая жена Дзидзьо поздравила избранника с днем рождения и показала, как получила от него предложение выйти замуж в "Дії".

"Родненький, с Днем рождения!!! Ты мой любимый мужчина, лучший друг, родная душа. Я тебя намечтала, и мы нашли друг друга, чтобы дарить радость, наслаждаться, и ценить. Хочу поблагодарить тебя за крепкий тыл, поддержку, любовь, и вдохновение", — обратилась к имениннику SLAVIA.

SLAVIA выходит замуж Фото: slavia_official/Instagram

В частности, артистка показала скриншоты из "Дії", как получала предложение выйти замуж во второй раз.

"Сегодня ты сделал мне предложение в Дії. Идея жениться онлайн — твоя, в твой ДН — моя, хоть я и сомневалась, но ты поддержал, сказал, будет как раз супер совместить эти два события. Теперь твой День станет нашим. Люблю", — написала Ярослава, показав кадры с возлюбленным Андреем.

SLAVIA с женихом Андреем Павлюком Фото: slavia_official/Instagram

SLAVIA: личная жизнь певицы

Ярослава Притула вышла замуж за певца Дзидзьо (Михаил Хома) в 2013 году. В целом пара находилась в отношениях 20 лет. В 2021 они объявили о своем разрыве.

После развода с Дзидзьо SLAVIA взяла паузу в карьере. А уже в начале апреля 2025 Ярослава громко вернулась с новым клипом, в котором намекнула на то, что впервые беременна.

Избранником звезды стал бизнесмен Андрей Павлюк, с которым они познакомились в киношколе.

"Он сидел напротив и просто пронизывал меня своим взглядом. Я, обычно, не люблю таких прямых взглядов. И сама не смотрю прямо в глаза. А тут такой контакт! Впервые в жизни так прямо в глаза смотрела мужчине. Сразу почувствовала, что это мой человек. Но не сразу близко подпустила к себе. Мы общались как друзья, вместе проводили время, я присматривалась к нему, прежде чем у нас начались серьезные отношения", — рассказывала беременная певица.

В частности, Ярослава говорила, что до сих пор носит фамилию Дзидзьо — Хома. Впрочем, уже во время бракосочетания изменит или на свою девичью, или на фамилию мужа.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Дзидзьо (Михаил Хома) отреагировал на беременность своей бывшей жены Ярославы Хомы (SLAVIA).

Певица SLAVIA объявила о своей первой беременности необычным способом, демонстрируя клип на песню "Девка с перцем".

Кроме этого, Оля Цибульская призналась, почему больше не хочет петь с Дзидзьо. Артистка отметила, что остается в прекрасных отношениях с коллегой по сцене, но они очень редко видятся.