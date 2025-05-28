Мика Ньютон празднует 11 годовщину отношений с мужем: как сложилась ее судьба (фото)

39-летняя украинская певица Мика Ньютон (Оксана Грицай) отметила 11-ю годовщину отношений со своим мужем, 42-летним американцем Крисом Сааведрой.

Related video

Романтическими кадрами звезда Евровидения поделилась в Instagram.

"Мы празднуем нашу годовщину — 11 лет вместе! Жизнь не была идеальной и много раз испытывала нас, но мы идеальны вместе. Вот почему мы смогли пройти через все бок о бок. Люблю тебя до неба и обратно", — обратилась к избраннику Мика Ньютон, которая в этом году отметила 5-летие победы над онкологией.

Мика Ньютон с мужем Фото: instagram.com/mikanewton/

В частности, пара отметила годовщину отношений в ресторане ужином с устрицами и другими блюдами.

Мика Ньютон с мужем Фото: instagram.com/mikanewton/

В честь праздника артистка показала больше романтических кадров с избранником.

Мика Ньютон с мужем Фото: instagram.com/mikanewton/

Личная жизнь и брак Мики Ньютон

Мика Ньютон (настоящее имя — Оксана Стефановна Грицай) — украинская певица, которая получила известность после участия в Евровидении-2011, где с песней Angel заняла четвертое место. После конкурса она переехала в США, где продолжила свою карьеру и устроила личную жизнь.

В декабре 2018 года Мика вышла замуж за американского бизнесмена Криса Сааведру, владельца модельного агентства Saint Agency. Пара познакомилась в США и с тех пор вместе.

В 2019 году Мика Ньютон столкнулась с серьезным испытанием — у нее диагностировали рак яичника. После курса лечения и нескольких операций певица смогла преодолеть болезнь.

Сейчас артистка проживает в США, продолжает творческую деятельность, работает моделью и активно делится моментами своей жизни в Instagram, поддерживая Украину.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тина Кароль резко отреагировала на негативный комментарий к ее новому клипу на песню "Балконы", обратив внимание на возраст пользовательницы сети и сказав, что у той "выпадают зубы".

Певица SLAVIA (Ярослава Хома) объявила о помолвке с бизнесменом Андреем Павлюком на фоне новостей о своей первой беременности.

Кроме того, Ирина Федишин рассказала о том, как и где воспитывает своих детей во время гастролей по миру. Певица призналась, что сыновья иногда пропускают школу.