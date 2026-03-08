Свежие круглый год: украинка рассказала, как закатывать на зиму куриные яйца (фото)

Молодая женщина, которая ведет собственный блог о выращивании растений в теплице и домашнем хозяйстве, поделилась интересным лайфхаком. Как оказалось, она закатывает куриные яйца на зиму.

Хозяйка опубликовала короткое видео, на котором достает из погреба свои запасы: трехлитровую банку с яйцами. Сохранился ли продукт в течение этого периода, — читайте в материале Фокуса.

"Летом, когда куры много несутся, мы закатали яйца, а сейчас достаем. Будем готовить", — рассказывает автор видео, демонстрируя на камеру банку, наполненную водой и известью на дне.

Далее она сняла крышку и начала дегустировать. Оказалось, что продукт остался свежим, хотя уже прошло много времени.

"У меня много времени в марте. Попробуем еще одно. Будем готовить из них разные блюда", — заключает она.

"Сомневаюсь, что такое буду повторять, но для общего развития очень интересно";

"Мой шок в щеке";

Відео дня

Блогерша закатала яйца Фото: Instagram

"Я закатывала только глаза";

"Думала, что видела уже все в этой жизни".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Анжела Керр рассказала, как сократить свои счета за электроэнергию и отопление этой зимой с помощью простого трюка. Для этого нужны дешевые материалы и несколько минут времени.

Проблема неприятного запаха из стиральной машины беспокоит многих владельцев бытовой техники. Как объясняют специалисты, теплая и влажная среда, особенно в барабане и резиновых уплотнителях машин, является идеальным местом для размножения плесени и бактерий. Чтобы этого избежать, нужно добавляй раз в месяц использовать определенный режим стирки.

Также мы рассказывали о британке Джесси Мюллер, которая нашла неочевидные способы, как согреться зимой без отопления и обогревателя. Прежде всего женщина использует специальную изоляцию, которая помогает сохранить тепло в морозные дни, а также спасает от жары летом.