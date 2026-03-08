Свіжі цілий рік: українка розказала, як закатувати на зиму курячі яйця (фото)

Молода жінка, яка веде власний блог про вирощування рослин у теплиці та домашнє господарство, поділилась цікавим лайфхаком. Як виявилось, вона закатує курячі яйця на зиму.

Господиня опублікувала коротке відео, на якому дістає з льоху свої запаси: трилітрову банку з яйцями. Чи зберігся продукт протягом цього періоду, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Влітку, коли кури багато несуться, ми закатали яйця, а зараз дістаємо. Будемо готувати", — розповідає авторка відео, демонструючи на камеру банку, наповнену водою та вапном на дні.

Далі вона зняла кришку й почала дегустувати. Виявилось, що продукт залишився свіжим, хоча вже минуло багато часу.

"Маю багато часу в березні. Спробуємо ще одне. Будемо готувати з них різні блюда", — підсумовує вона.

"Сумніваюсь, що таке буду повторювати, але для загального розвитку дуже цікаво";

"Мій шок в щоці";

"Я закатувала тільки очі";

"Думала, що бачила вже все в цьому житті".

