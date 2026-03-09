Смена пола ради уклонения от мобилизации: трансгендерная украинка София ответила на упреки

София, которая называет себя трансгендерной женщиной, высказалась относительно обвинений в уклонении от мобилизации путем изменения пола. По ее словам, это абсолютная чушь.

Блогерша родом из Черкасской области недавно обратилась к подписчикам и медиа с призывом не распространять безосновательные слухи о возможности избежать мобилизации путем трансгендерного перехода и смены пола. Больше об этой истории, — читайте в материале Фокуса.

Длинная процедура

"Для того, чтобы сделать трансгендерный переход вы должны первым делом пойти к психиатру, он вас направит к психологу. После этого вас ставят на учет. Затем нужно провести в больнице где-то 2 месяца — на стационаре. После этого группа врачей составляет заключение, и вам ставится диагноз — транссексуализм. С этим вы идете к семейному врачу, который выписывает вам направление к эндокринологу, который вам назначает гормонотерапию", — рассказывает София.

Відео дня

По ее словам, гормонотерапия длится более двух лет. Все препараты нужно покупать за свой счет. На этом периоде уже можно изменить документы, не меняя официально пол, однако этот процесс очень длительный.

Прошла через ад

София поделилась собственным опытом, который занял годы: она получила все необходимые документы, медицинские заключения и справки, а затем дважды проходила ВЛК в ТЦК, где специфическое дело рассматривали очень медленно, затягивая процесс.

Трансгендерная женщина София отстаивает свои права Фото: TikTok

"Если вы хотите сказать, что это так легко и вы раз-два стали женщиной и не пошли в армию, то для этого надо родиться в душе женщиной, и уже потом пройти все эти круги ада с нашей коррупцией... У меня так получилось, что никаких коррупционных схем не было, но девушки сталкиваются с очень большой коррупцией и неуважением к себе", — рассказывает блогерша.

Что пишут люди?

Ее видео вызвало неоднозначные реакции у аудитории. Многие начали поддерживать:

"Привет. Не обращайте внимания на ту всю гадость, что вам пишут. Смотрю вас уже давно, и вижу, что вы хороший человек, а это главное", — пишет одна зрительница.

Другая добавила: "София, Вы больше женщина, чем некоторые другие женщины. Надеюсь, когда-то наше общество будет адекватным, но надежды мало".

"Вообще отношусь к этому спокойно. Не обращайте внимания! У моего зятя на работе тоже такая женщина. Кстати, женщины спокойно к этому относятся в отличие от мужчин. Так что живите и радуйтесь! Замечательно выглядите! Цвет волос вообще огонь", — комментирует следующая пользовательница.

