Зміна статі заради ухиляння від мобілізації: трансгендерна українка Софія відповіла на закиди

Софія, яка називає себе трансгендерною жінкою, висловилась щодо звинувачень в ухилянні від мобілізації шляхом зміни статі. За її словами, це абсолютна нісенітниця.

Блогерка родом з Черкаської області нещодавно звернулася до підписників та медіа із закликом не розповсюджувати безпідставні чутки про можливість уникнення мобілізації шляхом трансгендерного переходу та зміни статі. Більше про цю історію, — читайте у матеріалі Фокусу.

Довга процедура

"Для того, щоб зробити трансгендерний перехід ви повинні насамперед піти до психіатра, він вас направить до психолога. Після цього вас ставлять на облік. Потім потрібно провести у лікарні десь 2 місяці — на стаціонарі. Після цього група лікарів складає висновок, і вам ставиться діагноз — транссексуалізм. З цим ви йдете до сімейного лікаря, який виписує вам направлення до ендокринолога, який вам назначає гормонотерапію", — розповідає Софія.

За її словами, гормонотерапія триває понад два роки. Всі препарати потрібно купувати за власний кошт. На цьому періоді вже можна змінити документи, не міняючи офіційно стать, однак цей процес дуже тривалий.

Пройшла пекло

Софія поділилася власним досвідом, який зайняв роки: вона отримала всі необхідні документи, медичні висновки та довідки, а потім двічі проходила ВЛК в ТЦК, де специфічну справу розглядали дуже повільно, затягуючи процес.

Трансгендерна жінка Софія відстоює свої права Фото: TikTok

"Якщо ви хочете сказати, що це так легко і ви раз-два стали жінкою й не пішли в армію, то для цього треба народитися в душі жінкою, і вже потім пройти всі ці кола пекла з нашою корупцією… У мене так вийшло, що жодних корупційних схем не було, але дівчата стикаються з дуже великою корупцією та неповагою до себе", — розповідає блогерка.

Що пишуть люди?

Її відео викликало неоднозначні реакції в аудиторії. Багато хто почав підтримувати:

"Привіт. Не звертайте уваги на ту всю гидоту, що вам пишуть. Дивлюся вас вже давно, і бачу, що ви добра людина, а це головне", — пише одна глядачка.

Інша додала: " Софія, Ви більше жінка, ніж деякі інші жінки. Сподіваюсь, колись наше суспільство буде адекватним, але надії мало".

"Взагалі ставлюся до цього спокійно. Не звертайте уваги! У мого зятя на роботі теж така жінка. До речі, жінки спокійно до цього ставляться на відміну від чоловіків. Так що живіть і радійте! Чудово виглядаєте! Колір волосся взагалі вогонь", — коментує наступна користувачка.

