Сын Натальи Сумской высказался о сестре в России: "Я бы очень хотел"

Украинский актер кино, театра и дубляжа Вячеслав Хостикоев высказался об отношениях с двоюродной сестрой Антониной Паперной, которая давно живет в Москве и замалчивает войну в родной стране.

По словам сына Натальи Сумской, они не общаются на данный момент, хотя артист не против связаться. Об этом Хостикоев рассказал в интервью OBOZ.UA.

Сын Натальи Сумской о сестре в России

"К сожалению, мы не общаемся. Хотя я бы очень хотел. Я не знаю всех обстоятельств ее жизни. Но я брат, я здесь, в Украине. И мне естественно хотелось бы слышать от сестры какие-то слова, видеть какую-то позицию, понимать, что она думает. Но я также понимаю, что там, где она есть, любое слово может иметь последствия. И, возможно, именно поэтому молчание — это тоже ее способ выживания", — говорит актер.

Вячеслав пытался писать Антонине, но так и не получил ответа. По словам сына Натальи Сумской, эта тема для него остается сложной. Но он не против пообщаться с сестрой, если представится возможность.

Відео дня

Антонина Паперная снимается в российских сериалах Фото: Instagram

Готов говорить

"Для меня она — та самая сестра, с которой мы летом бегали на даче, играли, смеялись. И в этом смысле внутри меня ничего не изменилось. Я думаю, что где-то глубоко и для нее тоже. Это очень сложная тема. Здесь нет простых ответов. Есть война, есть обстоятельства, есть давление, есть страх. И на фоне всего того, что сейчас происходит в стране — потерь, трагедий, борьбы — история нашей семьи выглядит лишь фрагментом", — считает Вячеслав.

По словам актера, самое главное сейчас — чтобы закончилась война и было меньше жертв.

"А все остальное... Будет возможность поговорить — я готов", — добавил артист.

Отметим, что Антонина Паперная — дочь Ольги Сумской, которая давно живет в России и замужем за российским актером Владимиром Яглычем. Они воспитывают двоих детей. Женщина снимается в российских сериалах и фильмах, при этом замалчивая войну в своей родной стране.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Младшая дочь Ольги Сумской Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Антонине.

Народная артистка удивила реакцией на вопрос о дочери, которая живет в РФ.

Кроме того, Вячеслав Хостикоев не скрывал, что ему не понятна позиция сестры.