"Мы подруги": дочь Сумской заговорила о сестре в Москве (фото)

Младшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Анна Борисюк высказалась о старшей сестре Антонине, которая живет в России и которую девушка даже называет "второй мамой".

Дочь народной артистки в интервью Oboz.ua признается, что они действительно давно не виделись. Впрочем, семья общается через видеосвязь.

Дочь Ольги Сумской о сестре в Москве

Анна признается, что очень хочет встретиться с Антониной и ее двумя детьми.

"Мы очень давно не виделись — еще с начала полномасштабного вторжения. Племянникам сейчас восемь и пять лет, и очень больно наблюдать за ними только через видео, видеть, как быстро они взрослеют. Кто для меня Тоня? Моя вторая мама. Конечно, мы и подруги, и так тоже можно сказать, но она всегда была для меня гораздо больше", — отметила юная актриса, которая планирует уйти из профессии в бизнес.

Відео дня

Ольга Сумская с дочкой и мужем Фото: olgasumska

В частности, Борисюк надеется, что когда-то представится возможность вживую встретиться с родным человеком. По словам Анны, мама чаще общается с Антониной. Сама же девушка предпочитает очный формат.

"Я надеюсь, что когда-то мы позволим себе поверить в большее — во встречи, в совместные моменты, в простую возможность быть вместе. Знаю, что не прощу себе, если этого не произойдет", — добавила дочь народной артистки Украины.

Антонина Паперная живет и снимается в Москве Фото: Instagram

Сумская о дочери в России

Актриса неоднократно жаловалась на свое положение и говорила, что ее поймут только люди, которые оказались в такой же ситуации.

"Это страшная драма в ее жизни, потому что человек в такой ситуации. Человек там уже находится более 13 или 14 лет, он замужняя женщина, у него двое детей. Это очень-очень страшная тема для меня как для матери — осознавать это и быть беспомощной. Я не могу ни повлиять, ни помочь, только любить. Она мой первенец, моя дочь", — говорила Сумская.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ольга Сумская оказалась в центре обсуждений в соцсетях после публикации нового видео под трек россиянина.

Народная артистка удивила реакцией на вопрос о дочери, которая живет в РФ.

Кроме того, Сумская вспомнила Осадчей подвох, который та сделала в 2014 году.