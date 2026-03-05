"Ми подруги": дочка Сумської заговорила про сестру в Москві (фото)

Молодша донька української акторки Ольги Сумської Ганна Борисюк висловилася про старшу сестру Антоніну, яка живе в Росії та яку дівчина навіть називає "другою мамою".

Дочка народної артистки в інтерв'ю Oboz.ua зізнається, що вони справді давно не бачились. Втім, родина спілкується через відеозв'язок.

Дочка Ольги Сумської про сестру в Москві

Ганна зізнається, що дуже хоче зустрітися з Антоніною та її двома дітьми.

"Ми дуже давно не бачилися — ще від початку повномасштабного вторгнення. Племінникам зараз вісім і п'ять років, і дуже боляче спостерігати за ними лише через відео, бачити, як швидко вони дорослішають. Хто для мене Тоня? Моя друга мама. Звісно, ми й подруги, і так теж можна сказати, але вона завжди була для мене значно більше", — зазначила юна акторка, яка планує піти з професії в бізнес.

Ольга Сумська з донькою та чоловіком Фото: olgasumska

Зокрема, Борисюк сподівається, що колись випаде нагода вживу зустрітися з рідною людиною. За словами Ганни, мама частіше спілкується з Антоніною. Сама ж дівчина надає перевагу очному формату.

"Я сподіваюся, що колись ми дозволимо собі повірити в більше — у зустрічі, у спільні моменти, у просту можливість бути разом. Знаю, що не пробачу собі, якщо цього не станеться", — додала донька народної артистки України.

Антоніна Паперна живе та знімається в Москві Фото: Instagram

Сумська про доньку в Росії

Акторка неодноразово скаржилася на своє становище і казала, що її зрозуміють лише люди, які опинилися в такій самій ситуації.

"Це страшна драма в її житті, тому що людина в такій ситуації. Людина там вже перебуває понад 13 чи 14 років, вона заміжня жінка, у неї двоє дітей. Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері — усвідомлювати це і бути безпорадною. Я не можу ані повпливати, ані зарадити, лише любити. Вона мій первісток, моя доня", — казала Сумська.

