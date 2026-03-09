Син Наталії Сумської висловився про сестру в Росії: "Я б дуже хотів"

Український актор кіно, театру та дубляжу В'ячеслав Хостікоєв висловився про стосунки з двоюрідною сестрою Антоніною Паперною, яка давно живе в Москві та замовчує війну в рідній країні.

За словами сина Наталії Сумської, вони не спілкуються наразі, хоча артист не проти звʼязатися. Про це Хостікоєв розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

Син Наталії Сумської про сестру в Росії

"На жаль, ми не спілкуємося. Хоча я б дуже хотів. Я не знаю всіх обставин її життя. Але я брат, я тут, в Україні. І мені природно хотілося б чути від сестри якісь слова, бачити якусь позицію, розуміти, що вона думає. Але я також розумію, що там, де вона є, будь-яке слово може мати наслідки. І, можливо, саме тому мовчання — це теж її спосіб виживання", — каже актор.

Вʼячеслав намагався писати Антоніні, але так і не отримав відповіді. За словами сина Наталії Сумської, ця тема для нього залишається складною. Але він не проти поспілкуватися із сестрою, якщо випаде можливість.

Антоніна Паперна знімається в російських серіалах Фото: Instagram

Готовий говорити

"Для мене вона — та сама сестра, з якою ми влітку бігали на дачі, гралися, сміялися. І в цьому сенсі всередині мене нічого не змінилося. Я думаю, що десь глибоко і для неї теж. Це дуже складна тема. Тут немає простих відповідей. Є війна, є обставини, є тиск, є страх. І на тлі всього того, що зараз відбувається в країні — втрат, трагедій, боротьби — історія нашої сім’ї виглядає лише фрагментом", — вважає Вʼячеслав.

За словами актора, найголовніше зараз — щоб закінчилася війна і було менше жертв.

"А все інше… Буде можливість поговорити — я готовий", — додав артист.

Зазначимо, що Антоніна Паперна — донька Ольги Сумської, яка давно живе в Росії та одружена з російським актором Володимиром Ягличем. Вони виховують двох дітей. Жінка знімається в російських серіалах та фільмах, при цьому замовчуючи війну у своїй рідній країні.

