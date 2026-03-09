Затянула его в сайентологию: как выглядит 70-летняя первая жена Тома Круза (фото)

Первая жена Тома Круза, 70-летняя Мими Роджерс, накануне появилась в Лос-Анджелесе во время редкой прогулки.

Роджерс была замужем за Крузом с 1987 по 1990 год, и, как сообщается, в течение этого времени, когда они были вместе, она привела актера к сайентологии. Об этом пишет Daily Mail.

Первая жена Тома Круза: что известно

Мими сама имела сайентологическое воспитание, поскольку ее отец был одним из первых членов церкви, но с тех пор она покинула религию. После развода с Крузом, который на шесть лет моложе ее, Мими дала сенсационное интервью.

"Том серьезно думал стать монахом. И он думал, что должен соблюдать целибат, чтобы сохранить чистоту своего инструмента", — говорила она Playboy.

А сейчас 70-летняя Роджерс была замечена на солнечной Калифорнии: она была одета в блузку с принтом и белые брюки. С темными волосами актриса подчеркнула свои черты с помощью макияжа и аксессуаров, в частности массивными очками.

Відео дня

Мими Роджерс Фото: Daily Mail

Том Круз и Мими Роджерс

Круз и Роджерс познакомились в 1985 году — когда ему было 23, а ей 29 — и тайно поженились в 1987 году в присутствии лишь двух гостей: матери Круза Мэри Ли Пфайффер и его свидетеля Эмилио Эстевеса, известного участника группы The Mighty Ducks.

Во время их короткого союза актер приобщился к сайентологии из-за Роджерс. Брак постоянно находился под пристальным вниманием из-за разницы в возрасте и того факта, что Том был намного известнее своей избранницы.

"Я очень счастлива и уверена", — говорила Мими Chicago Tribune в 1988 году.

"Я забочусь о своей жене больше всего на свете. Она моя лучшая подруга. Мне просто очень нравится быть с ней, понимаете? Я люблю ее", — говорил Том.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Том Круз и его девушка, 37-летняя актриса Ана де Армас, разошлись после девятимесячного романа.

Актер получил почетный "Оскар" от Американской киноакадемии во время церемонии Governors Awards.

Фокус ранее рассказывал, что известно о звездных сектантах в Голливуде.