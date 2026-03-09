Затягнула його в саєнтологію: як виглядає 70-річна перша дружина Тома Круза (фото)

Перша дружина Тома Круза, 70-річна Мімі Роджерс, напередодні з'явилася в Лос-Анджелесі під час рідкісної прогулянки.

Роджерс була одружена з Крузом з 1987 по 1990 рік, і, як повідомляється, протягом цього часу, коли вони були разом, вона привела актора до саєнтології. Про це пише Daily Mail.

Перша дружина Тома Круза: що відомо

Мімі сама мала саєнтологічне виховання, оскільки її батько був одним із перших членів церкви, але з того часу вона покинула релігію. Після розлучення з Крузом, який на шість років молодший за неї, Мімі дала сенсаційне інтерв'ю.

"Том серйозно думав стати ченцем. І він думав, що повинен дотримуватися целібату, щоб зберегти чистоту свого інструменту", — казала вона Playboy.

А наразі 70-річна Роджерс була помічена на сонячній Каліфорнії: вона була одягнута в блузку з принтом та білі штани. З темним волоссям акторка підкреслила свої риси за допомогою макіяжу та аксесуарів, зокрема масивними окулярами.

Відео дня

Мімі Роджерс Фото: Daily Mail

Том Круз та Мімі Роджерс

Круз і Роджерс познайомилися в 1985 році — коли йому було 23, а їй 29 — і таємно одружилися в 1987 році в присутності лише двох гостей: матері Круза Мері Лі Пфайффер та його свідка Еміліо Естевеса, відомого учасника гурту The Mighty Ducks.

Під час їхнього короткого союзу актор залучився до саєнтології через Роджерс. Шлюб постійно перебував під пильною увагою через різницю у віці та той факт, що Том був набагато відомішим за свою обраницю.

"Я дуже щаслива та впевнена", — казала Мімі Chicago Tribune у 1988 році.

"Я піклуюся про свою дружину більше за все на світі. Вона моя найкраща подруга. Мені просто дуже подобається бути з нею, розумієте? Я люблю її", — казав Том.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Том Круз та його дівчина, 37-річна акторка Ана де Армас, розійшлися після дев'ятимісячного роману.

Актор отримав почесного "Оскара" від Американської кіноакадемії під час церемонії Governors Awards.

Фокус раніше розповідав, що відомо про зіркових сектантів у Голлівуді.