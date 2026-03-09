Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

Обернулись все жюри: украинская певица покорила итальянский "Голос" (видео)

певица Иллария с дочерью приняли участие в голосе Италия
Иллария с дочерью | Фото: YouTube

Украинская певица Иллария вместе с дочерью Соломией растрогали зрителей и судей во время выступления на вокальном шоу "Голос Италии". К ним повернулись все судьи проекта.

Звездная мама и дочь вышли на сцену в традиционных украинских костюмах в желто-синих оттенках. Видео выступления распространяется в сети.

Иллария покорила итальянский "Голос"

Иллария и Соломия исполнили песню Supereroi и посвятили номер переживаниям украинцев во время войны.

Выступление настолько растрогал и захватил жюри, что все они развернули свои кресла, а один из них едва сдерживал слезы. А Соломия также во время выступления играла на скрипке.

В своей видеовизитке Иллария рассказала, что после начала большой войны их семья переехала в Италию и живет в провинции Виченца. Ранее женщина строила карьеру в Украине, преподавала вокал и участвовала в шоу "Голос страны".

Відео дня
Иллария с дочерью

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, украинская певица MamaRika, которая застряла с сыном в Дубае из-за военных действий на Ближнем Востоке, сообщила о переносе своих концертов.