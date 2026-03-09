Мировая звезда поставила на место охранников, которые хотели забрать украинский флаг (видео)

Британская певица и солистка легендарной инди-рок группы Florence and the Machine Флоренс Уэлч публично поддержала народ Украины, который продолжает бороться в войне с россиянами.

Артистка выразила поддержку Украине во время своего турне Everybody Scream Tour, охватывающего крупнейшие арены Европы. Во время концерта в Праге Велч заставила вернуть флаг Украины на сцену. Видео распространяется по сети.

Флоренс Велч поддержала Украину

Во время выступления украинские поклонники подняли возле сцены сине-желтый флаг.

Впрочем, охрана попыталась его забрать. На что отреагировала сама Флоренс: она подошла к фанатам, обняла их и подпевала слова Peace is Coming ("Мир будет!").

Во время финальной песни And Love фронтвумен группы взяла флаг с собой и вышла на сцену.

Как Флоренс Уэлч поддерживала Украину

Стоит отметить, что певица не впервые выражает свою солидарность с украинцами. В 2022 она опубликовала твит, в котором призвала помогать Украине и пожертвовать средства.

Британка упомянула в своем посте украинских танцовщиц, которые участвовали в клипе на песню Heaven is here, который снимали в ноябре 2021 года в Киеве.

Флоренс Велч также добавила ссылку на статью "Как помочь Украине" от благотворительной организации Rescue.

Кроме того, знаменитость во время концертов носила головные уборы от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

