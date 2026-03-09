Світова зірка поставила на місце охоронців, які хотіли забрати український прапор (відео)

Британська співачка та солістка легендарного інді-рок гурту Florence and the Machine Флоренс Велч публічно підтримала народ України, який продовжує боротися у війні з росіянами.

Артистка висловила підтримку Україні під час свого турне Everybody Scream Tour, що охоплює найбільші арени Європи. Під час концерту в Празі Велч змусила повернути прапор України на сцену. Відео шириться мережею.

Флоренс Велч підтримала Україну

Під час виступу українські шанувальники підняли біля сцени синьо-жовтий стяг.

Втім, охорона спробувала його забрати. На що відреагувала сама Флоренс: вона підійшла до фанатів, обійняла їх і підспівувала слова Peace is Coming ("Мир буде!").

Під час фінальної пісні And Love фронтвумен гурту взяла прапор із собою та вийшла на сцену.

Як Флоренс Велч підтримувала Україну

Варто зазначити, що співачка не вперше виражає свою солідарність з українцями. У 2022 вона опублікувала твіт, у якому закликала допомагати Україні та пожертвувати кошти.

Британка згадала у своєму дописі українських танцюристок, які брали участь у кліпі на пісню Heaven is here, який знімали в листопаді 2021 року в Києві.

Флоренс Велч також додала посилання на статтю "Як допомогти Україні" від благодійної організації Rescue.

Крім того, знаменитість під час концертів носила головні убори від українського бренду Ruslan Baginskiy.

