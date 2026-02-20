Світова зірка Charli XCX, яка відвідала вечірку з росіянами, підтримала Україну
Англійська співачка Charli XCX (Шарлотта Емма Ейчісон) відреагувала на скандал довкола вечірки в Берліні, яку організувала росіянка і яку артистка відвідала після премʼєри документального фільму за її участі.
У дописі в Instagram, на який підписані 9 мільйонів людей, 33-річна зірка зізналася, що не була поінформована про звʼязки організаторки заходу з Росією.
Charli XCX підтримала Україну
Шарлотта заявила, що ні вона, ні її команда не знали про проросійські зв’язки організаторки вечірки після прем’єри фільму в Берліні. Ба більше, Charli XCX вперше публічно підтримала Україну.
"Для ясності: ні я, ні моя команда не знали про жодні з нібито наявних зв’язків, пов’язаних з вечіркою в Берліні. Я хочу скористатися цією нагодою, щоб заявити: я виступаю проти злочинів, скоєних російським урядом в Україні, і висловлюю солідарність з народом України", — написала знаменитість.
Що сталося
Напередодні в межах Берлінський кінофестиваль відбулася премʼєра документального фільму "Момент", у якому знялася Charli XCX. Після показу знаменитість відвідала вечірку, організовану росіянкою Анастасією Шевцовою.
Ба більше, мати Шевцової підтримує війну РФ проти України та відвідувала окуповані території. У мережі після цього розгорівся скандал, тому Шарлотті довелося розʼяснити ситуацію.
