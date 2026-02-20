Мировая звезда Charli XCX, которая посетила вечеринку с россиянами, поддержала Украину

Английская певица Charli XCX (Шарлотта Эмма Эйчисон) отреагировала на скандал вокруг вечеринки в Берлине, которую организовала россиянка и которую артистка посетила после премьеры документального фильма с ее участием.

В Instagram, на который подписаны 9 миллионов человек, 33-летняя звезда призналась, что не была проинформирована о связях организатора мероприятия с Россией.

Charli XCX поддержала Украину

Шарлотта заявила, что ни она, ни ее команда не знали о пророссийских связях организатора вечеринки после премьеры фильма в Берлине. Более того, Charli XCX впервые публично поддержала Украину.

"Для ясности: ни я, ни моя команда не знали ни о каких из якобы имеющихся связей, связанных с вечеринкой в Берлине. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы заявить: я выступаю против преступлений, совершенных российским правительством в Украине, и выражаю солидарность с народом Украины", — написала знаменитость.

Charli XCX поддержала Украину Фото: Instagram

Что случилось

Накануне в рамках Берлинского кинофестиваля состоялась премьера документального фильма "Момент", в котором снялась Charli XCX. После показа знаменитость посетила вечеринку, организованную россиянкой Анастасией Шевцовой.

Более того, мать Шевцовой поддерживает войну РФ против Украины и посещала оккупированные территории. В сети после этого разгорелся скандал, поэтому Шарлотте пришлось разъяснить ситуацию.

